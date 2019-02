A negyedik helyen zárt a Magyar Kupában a Fino

Kikapott a Kazincbarcikától az Érd Arénában rendezett bronzmérkőzésen, így a negyedik helyen végzett a férfi röplabda Magyar Kupában a Fino Kaposvár.Kikapott a Kazincbarcikától az Érd Arénában rendezett bronzmérkőzésen, így a negyedik helyen végzett a férfi röplabda Magyar Kupában a Fino Kaposvár.

A Kaposvárt a HÉP-Kecskeméti RC, míg a Kazincbarcikát az LV Sport Pénzügyőr győzte le oda-vissza az elődöntőben, így a bronzéremért csaphatott össze a Fino és a Vegyész az Érd Arénában rendezett Magyar Kupa-fináléban.

Az elején úgy tűnt, a somogyiak ki tudják használni, hogy ellenfelük a sorozatterhelés miatt nem a legjobb formában várta a találkozót, de Juhász és Milev szerváival hamar négypontos előnyre tett szert a címvédő. A macedón szélső ütő zsinórban három ászt nyitott. A folytatás nagy csatát hozott, de tartották fórjukat Szabóék. Hiába kért két időt és két challenge-t (az első volt csak sikeres) is Demeter György, a Vegyész nem engedte ki kezei közül a szettgyőzelmet.

A második játszmában fej fej mellett haladtak a mérkőző felek, de a minimális előny a Kazincbarcikánál volt. A borsodiak kiválóan védekeztek, Szabó Dávid több szép takarót is kiosztott, ráadásul a rutinos átló nagyon elkapta azt a bizonyos fonalat, hiszen szinte az összes ütése pontot ért. A rekordbajnok azonban nem adta fel, küzdött, hajtott, hogy le tudja dolgozni a hátrányát, de mindig becsúszott egy-egy hiba. Javított nyitásfogadásán a Fino, s Keen ászértékű szervája után, jött is az időkérés, mely után Demeter mester is kénytelen volt magához rendelni tanítványait, hiszen újabb lehetőségeket puskázott el együttese. A hajrában is a borsodiak koncentráltak jobban, a szakasz végére pedig egy elrontott kaposvári támadás tett pontot.

A harmadik felvonásra alaposan összeszedte magát a Kaposvár, sokkal pontosabban nyitottak és támadtak, s a sánc is jól szűrte a támadásokat. A három egységnyi vezetés azonban hamar szertefoszlott, a somogyiak szinte minden kiélezett szituációban Ifjabb Nagy Pétert keresték, de ezt riválisuk is tudta, s jól levédekezték a Bajnokok Ligája-győztes játékost. A vezetést 16–15-nél vették át Németh Szabolcsék, a somogyiak még indítottak egy nagy offenzívát, de két szettlabdához jutott a Vegyész, az elsőt hárította a Fino, majd úgy tűnt a másodikat is, de Marek Kardos challenge-t kért, s a visszajátszás alapján kiderült, az egyik Fino-játékos hálóba ért, így a VRC nyerte a harmadik szakaszt és ezzel együtt a bronzérmet a Magyar Kupában.