A sérültek ellenére is begyűjtené a három pontot a Kaposvár

Az NB I.-ből kieső Balmaz Kamilla Gyógyfürdő ellen folytatja bajnoki szereplését a Kaposvári Rákóczi FC együttese.

A somogyi zöld-fehérek az előző játéknapon vereséget szenvedtek a szintén újonc Duna Aszfalt Tiszakécske otthonában, amivel egy tizenöt mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozat végére tettek pontot. Sok idejük azonban nincs a szomorkodásra a kaposvári labdarúgóknak, hiszen szerdán 19 órától már a Balmazújváros ellen lépnek pályára a Rákóczi-stadionban a Merkantil Bank Liga NB II. tizenhatodik fordulójában.

– Nem jött jókor a vereség, hiszen, ha nyerünk felléphettünk volna a második helyre – mondta Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Úgy gondolom, hogy az eddigi teljesítmény is erőn felüli volt a csapat részéről. Egy nagyon szép sorozatot zártunk le. Ki lehet kapni, hiszen a legjobb csapatok is szenvednek vereséget, de az akarat, az elszántság, a szívvel való küzdés, ami eddig jellemzett minket hiányzott a Tiszakécske ellen. A vereségből is tanulnia kell a játékosoknak. Elmondtam, hogy mi volt a probléma, melyeken változtatniuk kell, hogy újra sikeresek legyünk.

A kaposváriak a vereségük ellenére is maradtak a negyedik helyen, s mivel az előttük állók sem tudtak nyerni, így továbbra is van reális esélyük fellépni a dobogóra. Nincsenek azonban könnyű sorozatban Rákóczi játékosai, hiszen ismét szerda-vasárnap kell bizonyítaniuk. A Balmazújváros a tizenharmadik helyről várja a mérkőzést. Az alföldiek a háromszor kaptak ki zsinórban, majd az előző fordulóban megverték a Nyíregyházát, így megszületett a nemrég kinevezett vezetőedző, Bekő Balázs első sikere.

– Nem egyszerű ez a terhelés a játékosok számára, de ezzel minden csapatnak meg kell küzdenie – tette hozzá Waltner Róbert. – Nekünk annyival nehezebb dolgunk van, hogy a kezdőcsapatból négy játékos is hiányzik. Ez az előző meccsen is így volt. Feltérképeztünk az ellenfelet, egy jó csapat, amely az előző évben még az NB I.-ben szerepelt. Az utolsó fordulóban nyertek, látszott rajtuk, hogy igen szervezettek. Bekő Balázs egy jó edző, több éves első- és másodosztályú tapasztalattal. Nehéz mérkőzésre számítok, de bízom benne, hogy hazai pályán megszerezzük a három pontot.

A kaposváriaknál eltiltás miatt továbbra sem léphet pályára Zsiga Ervin, akit a Budafok elleni győztes meccs hajrájában állított ki a játékvezető.