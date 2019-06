Argentin mester a Finónál

Demeter György leköszönt a Fino Kaposvár vezetőedzői posztjáról, helyére az argentin Ruben Wolochin érkezett.

Három poszton is változás történt a Fino Kaposvár extraligás férfiröplabda-csapatánál – erről tartottak sajtótájékoztatót szerda délután a Kaposvár Arénában. A vezetőedzői posztról leköszönt Demeter Györgyöt, aki szakmai igazgatóként segíti a jövőben a rekord­bajnok együttest, az argentin Ruben Wolochin váltja. A tréner több mint huszonöt éve dolgozik röplabdaedzőként, s óriási tapasztalattal rendelkezik a csapatépítés terén. A legtisztább szakmai értékeket képviseli és mindig arra törekszik, hogy a játékosokból a legjobbat hozza ki. Edzői pályáját szülőhazájában, Argentínában kezdte, később Spanyolországban, a Guadalajara Voley Guada egyleténél dolgozott, majd Dániában az SK Aarhus egyletével ezüstérmet nyert a bajnokságban és a kupában is, ezt követően a Finnországban, a Raision Loimu-nál vállalt munkát, ahol play offba jutott és kétszer is a Liga Kupa elődöntőjéig menetelt. A következő állomás Németország volt, ahol TV Bühl csapatával (itt játszott Molnár Dávid, a kaposvári együttes korábbi lberója – a szerk.) kétszer bronzérmét nyert, bejutottak a CEV-kupa legjobb négy csapata közé. Később pedig még két alkalommal ezüst­érmet szereztek a német kupában.

– Nagy kihívásként tekintek a kaposvári vezetőedzői posztra, hiszen nem csak a csapatban, a vezetésben is sok a fiatal – felelte kérdésünkre Ruben Wolochin. – Molnár Dávid sok szépet mesélt az együttesről és a városról is, s ez is sokat nyomott a latba, amikor meghoztam a döntést.

Hozzátette: a szezon után kezdtek el tárgyalni az egyesület vezetőjével, s közben az összes Fino-meccset megnézte a Data Volley-n. Az első benyomásai nagyon jók voltak, a bronzéremmel természetesen nem volt mindenki elégedett, de azt látta, hogy nem volt nagy különbség a bajnok és a Kaposvár között.

Leköszön az egyesület elnöke, Egyed László, a Fino Food Kft. tulajdonosa és vezetője, aki mindenkit biztosított arról, hogy a cég továbbra is támogatni fogja az együttest. A posztot a jövőben Bögöly Gyula alezredes, vezető ügyész tölti be. Az ügyvezetői pozícióban Borbély Csabát Zarka Péter váltotta, aki 18 évesen csatlakozott az akkori Balatel Kaposvár Röplabda Klubhoz és kettő évet leszámítva mindig Kaposváron dolgozott és játszott. Pályafutása befejezését követően az utánpótlásban lett edző, s ezzel párhuzamosan statisztikusként segítette, s a mai napig is segíti a klub és a válogatottak munkáját. Trénerként és aktív sportolóként is nyert bajnokságot és kupát is, s három éven át volt a junior válogatott szövetségi kapitánya.

Gálamérkőzést rendeznek Demeter György tiszteletére

Stílusos módon vesz búcsút Demeter György vezetőedzőtől a Fino Kaposvár és a város, az egyesület az önkormányzattal karöltve gálamérkőzést szervez a tréner tiszteletére. A találkozón az öregfiúk válogatott (Botyánszki János, Botyánszki László, Gulyás Ferenc, Mezőffy Zsolt, Kun László, Kovács Attila, Szűcs Imre, Schildkraut Krisztián, Soós István, Tóth Gábor, Gazsi Péter, Király Zsolt és Ludvig Zsolt) a kaposvári legendákkal (Mészáros Dömötör, Bugyi József, Gelencsér Balázs, Pásztor Attila, Mészáros Péter, Urfi Csaba, Karmos Zoltán, Tomanóczy Tibor, Geiger András, Dávid Zoltán, Laszczik Iván, Kántor Sándor) „csap össze”. S nem akárki vezeti majd a meccset, a szervezők Hóbor Bélát kérték fel. A spori 4 olimpián vett részt, ebből háromszor a férfi döntőben közreműködött, 2012-ben pedig ő volt a vezetőbíró a férfi fináléban, a munkáját Sántosi József segíti.

A találkozó a szombaton a Magyarország–Görögország Ezüst Európa Liga férfiröplabda-mérkőzés után lesz a Kaposvár Arénában. A belépés díjtalan.