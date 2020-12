Az előfutamokkal megkezdődött Kaposváron a felnőtt úszó OB

Kedden az előfutamokkal megkezdődött Kaposváron a Felnőtt Úszó Országos Bajnokság. Bár több klasszis, így Hosszú Katinka és Szilágyi Liliána is hiányzik a mezőnyből, ennek ellenére kifejezettem magas színvonalú versenyekre lehet számítani a szombatig zajló viadalon.

A Tokiói Nyári Olimpiai Játékokra is figyelve a Magyar Úszószövetség már az országos bajnokság versenykiírásában ismertette, hogy a döntőket a korábbiakkal ellentétben nem délután és este, hanem délelőtt rendezik.

– A sötétben tapogatózunk, nem nagyon tudjuk, ki milyen formában van. Úgy vélem, az úszók egy részének kijózanító lesz az ob, lesznek, akik reálisan értékelhetnek majd a verseny végén, és olyanok is, akik elégedetten távozhatnak Kaposvárról – mondta a Nemzeti Sportnak a versenyek előtt Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya. – Mindenképpen számítok új A-szintekre, és arra is, hogy ahol több A-szintesünk van, ott átrendezést hoz a magyar bajnokság. Kíváncsi vagyok én is, és leginkább azokra az úszókra, akiket az idén még nem láttam versenyezni. Ez egy nagyon furcsa esztendő, egyre kevésbé vagyok abban biztos, amit korábban mondtam, vagyis, hogy nekünk mindegy, mikor rendezik az olimpiát – jobb lett volna, ha megrendezték volna idén nyáron…

Az úszó országos bajnokságot zárt kapuk mögött rendezik, a délelőtti döntőket az M4 Sport élőben közvetíti.