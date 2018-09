Bevehetetlen az éllovas lellei együttes kapuja

Továbbra is százszázalékos a Balatonlelle – a kadarkúti rangadón is érintetlen maradt a kapujuk –, s az újonc Hetes is őrzi a veretlenségét. A Segesd megszerezte az első pontját Marcaliban, a Balatonföldvár ellenben még vár az első pontjára.

A 6. forduló eredményei Kadarkút–Balatonlelle 0–2 (0–1)

Kadarkút. V.: Dancs.

Kadarkút: Strublics – Németh D. (Kalló a 82. percben), Balogh Á., Vízhányó, Horváth Á. – Ferenczi M., Ölbei (Ferenczi D. a szünetben), Nemes P. (Pécsek a szünetben), Vodicska B. (Verkman P. a 88. percben) – Pető T. (Domokos J. a 81. percben), Vodicska K. (Tarlósi a 68. percben). Edző: Csajági Csaba.

Balatonlelle: Czebei – Neubauer M., Hegedűs Gy., Kiss K., Balogh Botond – Kovács D. (Kovács K. a 87. percben), Balogh L. (Fila a 70. percben), Bohata (Graszl N. a 83. percben), Körmendy K. (Pallósi a 70. percben) – Benke B. (Pap M. a 83. percben), Laczkó D. (Gál B. a 87. percben). Edző: Bőzsöny János.

Gólszerzők: Laczkó D. (a 43. percben), Bohata (az 59. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Kadarkút–Balatonlelle 0–12. Marcali–Segesd 1–1 (1–0)

Marcali, 80 néző. V.: Knézics.

Marcali: Harcz – Nagy A., Kovács Bence (Somogyi V. a 20. percben, Horváth D. a 85. percben), Fenusz T., Szaka R., Németh M. (Czobor a 84. percben), Garai K., Géczi, Kovács Balázs (Kutor G. a szünetben), Kutor B., Huszár Á. (Bognár P. a 77. percben). Edző: Nagy Attila.

Segesd: Kis M. – Juhász D., Horváth Attila I., Butor, Csimszi (Csatlós a 76. percben), Vers B., Balogh B. (Boros E. a 78. percben), Ámon, Kovács P., László B., Horváth I. Edző: Minor Levente.

Gólszerzők: Somogyi V. (a 26. percben), illetve László B. (a 88. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Marcali–Segesd 5–1.

Ivusza István Balatonföldvár–Nagyatád 1–4 (1–3)

Balatonföldvár. V.: Agócs Á.

Balatonföldvár: Bíró D. – Gyukli, Porédos, Huszár T., Bocsev (Óvári K. az 59. percben), Tislér N. (Torjai a 65. percben),, Gruber P. (Takács D. a szünetben), Rusvai L., Óvári A. (Kadlicskó az 51. percben), Nieselberger, Rusvai Gy. Játékosedző: Andorka Péter.

Nagyatád: Vörös Á. – Sallai M., Kovács Kristóf, Kollár D., Kolumbán K., Dekanics, Galamb D. (Csikós Á. a 72. percben), Horváth M., Párkányi (Gerlecz a 80. percben), Richter P. (Mózsi a 77. percben), Kovács Krisztián (Nikolics V. a 65. percben). Edző: Keszei Ferenc.

Gólszerzők: Rusvai Gy. (a 14. percben), illetve Kollár D. (a 28. percben), Dekanics (a 41. percben), Galamb D. (a 44. percben), Nikolics V. (a 81. percben).

A Balatonföldvár ifjúsági csapata szabadnapos volt. Csurgó–Hetes 0–7 (0–4)

Csurgó, 50 néző. V.: Németh D.

Csurgó: Beke Bence – Beke Bálint, Tóth K. (Kuti F. a 67. percben), Soós G. (Kiss M. a 38. percben, Dingó a 80. percben), Bódis G., Markos (Rozsi a 30. percben), Proszenyák, Tóth Sz., Németh L., Faggyas, Pákai G. Edző: Beke Lajos.

Hetes: Balajcza (Horváth T. az 56. percben) – Heizer (Zalivadnij az 56. percben), Kis P., Kuti R., Kiss J., Horváth Z. (Tabi a 62. percben), Decsi R., Török B. (Lóki P. a 65. percben), Prucsi, Simon M., Papp M. (Fajtai R. a 62. percben). Játékosedző: Nógely Péter.

Gólszerzők: Heizer (a 13. percben), Decsi R. 2 (a 35. percben és az 59. percben), Simon M. (a 39. percben), Kuti R. (a 43. percben), Lóki P. 2 (a 71. percben és a 73. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Csurgó–Hetes 2–5.

Kiss Béla Balatonkeresztúr–Balatoni Vasas 3–1 (2–0)

Balatonkeresztúr, 200 néző. V.: Posza.

Balatonkeresztúr: Koncz P. – Csáki, dr. Gelencsér A. (Mózes K. az 50. percben), dr. Keöves (Bartha M. a 39. percben), Slezák, Papp K., Horváth D., Bakos P. (Kozma M. a 88. percben), Deákvári P., Bogdán T. (Fenyár az 52. percben), Horváth M. (Olti a 75. percben). Edző: Deákvári Antal.

Balatoni Vasas: Bagi – Tóth R. (Szarka L. az 59. percben), Sarkanti, Varga K., Mester G., Acsai, Buza B., Zsibrik, Schütz, Derdák, Pretz. Edző: Vida András.

Gólszerzők: Papp K. (a 40. percben), Buza B. (a 45. percben – öngól), Bakos P. (a 76. percben), illetve Derdák (a 79. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Balatonkeresztúr–Balatoni Vasas 4–3.

Somogyi Zsolt Toponár–Nagybajom 2–2 (2–2)

Toponár, 150 néző. V.: Erdelecz.

Toponár: Hegedűs I. – Nagy A., Albrecht, Farkas P., Ivusza T., Kovács P. (Sándor G. a 63. percben), Halász R., Gelencsér G. (Baranyi D. a 77. percben), Házi Á. (Hornyák a 62. percben), Ivusza G., Orsós V. (Tanító a 74. percben). Játékosedző: Ivusza Gábor.

Nagybajom: Barátúri – Horváth M. (Kuckó M. a 71. percben), Vető, Nemes Gy., Kovács R., Cséfalvay (Márton Cs. a 84. percben), Balogh Cs., Horváth P., Babai, Ábrahám R., Ács-Gergely (Nagy I. a 67. percben). Játékosedző. Horváth Péter.

Gólszerzők: Ivusza G. (a 15. percben), Nagy A. (a 18. percben), illetve Cséfalvay (a 8. percben), Ács-Gergely (a 23. percben 11-esből).

Az ifjúsági mérkőzésen: Toponár–Nagybajom 5–0.

Keller Imre Tab–Somogysárd 0–1 (0–1)

Tab, 180 néző. V.: Kiss Sz.

Tab: Horváth J. – Kleiber (Kecskés a szünetben), Naász, Kispál, Magas, Tábori T., Vida A., Kaveczki, Kátai (Pintér G. az 53. percben), Rácz A. (Ladiszlai K. az 58. percben), Kiss G. Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.

Somogysárd: Horváth N. – Páger B., Kuti S., Bizderi I., Horváth M., Baranyai D., Kuti M., Kuti K., Orbán R. (Páger D. a szünetben), Marits, Németh Á. (Trimmel a 82. percben). Edző: Vancsura Gábor.

Gólszerző: Kuti K. (a 23. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Tab–Somogysárd 5–0.

Gombér György Babócsa–Magyaregres 0–2 (0–1)

Babócsa, 100 néző. V.: Godina.

Babócsa: Banicz B. – Iván D., Keresztény G. (Bakó a 75. percben), Mangult, Krisztián L., Szalai Sz. (Horváth J. az 55. percben, Laklia a 80. percben), Tompa I., Kovács G., Patkó (Kocsis P. a 65. percben), Ruzsics, Gergulás (Burka a 85. percben). Edző: Bérdi József.

Magyaregres: Buchenauer – Keszthelyi B., Palkovics, Károli Gy., Simon R., Sólyom G. (Lovász az 55. percben), Baksa Zs., Kozári (Ulrich D. a 79. percben), Károli M., Németh J., Mészáros L. (Kéri a 90. percben). Játékosedző: Bruncvig Róbert.

Gólszerzők: Sólyom G. (a 6. percben), Baksa Zs. (a 84. percben).

A Babócsa ifjúsági csapata szabadnapos volt. Mesterlövészek

A góllövőlista élcsoportja: 1–2. Németh Ádám (Somogysárd) és Kuti Krisztián (Somogysárd) 8–8 gól, 3. Decsi Richárd (Hetes) 7 gól, 4. Ivusza Gábor (Toponár) 6 gól, 5–6. Horváth Milán (Balatonkeresztúr) és Tábori Tamás (Tab) 5–5 gól. Eddig hatan szereztek négy gólt, 12-en pedig tripláztak. A 7. forduló párosítása

(kezdés 16 órakor)

SZOMBAT: Hetes–Balatonkeresztúr; Balatoni Vasas–Kadarkút; Nagybajom–Balatonföldvár.

VASÁRNAP: Somogysárd–Marcali; Segesd–Toponár; Magyaregres–Csurgó.

A Balatonlelle–Tab mérkőzést november 24-ére (szombat) halasztották, s később játsszák a Nagyatád–Babócsa találkozót is a Magyar Kupa miatt.