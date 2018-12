BFC Siófok: a három pont volt a lényeg

Győzelemmel zárta az évet a BFC Siófok, mely nagyon fontos három pontot gyűjtött Elek góljával a sereghajtó Monor ellen, melynek ez volt egymás után a hatodik veresége.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

A balatoniak szeptember tizenhatodika után nyertek újra otthon, ezzel a három ponttal végre elkerültek a kieső helyről, ám a munka java csak most, a téli szünetben következik…

Nagyon fontos mérkőzés volt ez mindkét csapatnak, ami meg is látszott a találkozón. A vendégek rászolgáltak volna az egy pontra, sokat tettek érte, ám ezt a játékot gólra játsszák, azt viszont csak a balatoniak szereztek. Ha még inkább leegyszerűsítjük, akkor a két kapus közti különbség döntött, hisz míg Bozsó nagyot hibázott, amikor hátulról rávetődött – a labdát mellette eltoló – Elekre és ezzel büntetőhöz juttatta a Siófokot, addig a másik oldalon Molnár remekül teljesített. Dolga pedig volt bőven, ha pedig nem ő, akkor Gál, Fehér vagy épp az arcsérülése után maszkban játszó Horváth Attila mentett nagyot egy-egy „lecsorgónál”.

Köszönhetően annak, hogy mindkét csapat játékosai nagy energiát fektettek a meccsbe, így a körülmények ellenére élvezhető találkozó kerekedett, helyzet is akadt bőven mindkét oldalon a kilencvenhárom perc alatt. Fontos volt hazai szempontból, hogy a találkozó elején nem találtak be a jól kezdő vendégek, akiknek hátrányban is több esélyük akadt a gólszerzésre. Igaz, a hatvankettedikben viszont a kék-sárgák rendezhették volna el a három pont sorsát egy Medgyes, Csibra, Elek támadás után, ám Elek a bal kapufa mellé passzolta a játékszert… Végig izgalmas maradt a kiesési rangadó, melyen, ha némi szerencsével is, de sikerült nyernie Elek szezonbeli hetedik góljának köszönhetően a házigazdáknak, akik nagy lépést tettek ezzel a bennmaradás felé.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szimpatikus vesztes szerepét kapta csak ezúttal a Monor, ám meg kell jegyezni, hogy az ősszel kilencszer ikszelő balatoniak több olyan bajnokit játszottak, amikor elmaradt a sikerük különböző okok miatt, hiába szolgáltak rá, pontosabban dolgoztak meg érte. A győzelem értékét növeli, hogy egy egerszegi hatos után sikerült „feltápászkodnia” Mihalecz István együttesének. A monoriak elleni a somogyiak negyedik győzelme volt, a harmadik hazai pályán, ami azért szerény mutató huszonegy forduló után…

BFC Siófok–BSS Monor 1–0 (1–0) Siófok, Városi Stadion, 100 néző. V.: Böcskei (Baghy, Kis Z). BFC Siófok: Molnár P. – Bolla (Kiss B., 91. p.), Fehér Zs., Gál M., Csibra – Horváth A., Réti P. – Tóth M. (Nemes, 78. p.), Zamostny (Szilágyi, 78. p.), Medgyes – Elek B. Megbízott edző: Mihalecz István. BSS Monor: Bozsó – Sági (Barthel, a szünetben), Fülöp N., Karacs, Szerencsi – Bori, Lázár Zs. – Palincsár (Szabó D., 72. p.), Ficsor, Szuhodovszki (Pintér D., 54. p.) – Tóth B. Vezetőedző: Horváth Dávid. Gólszerző: Elek B. (32. p. – tizenegyesből). A forduló további eredményei: WKW ETO FC Győr–Ceglédi VSE 1–0, Nyíregyháza Spartacus FC–Credobus Mosonmagyaróvári TE 1–1, Duna Aszfalt Tiszakécske VSE–Gyirmót FC Győr 3–4, Soroksás SC–Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 4–0, Vác FC–Dorogi FC 1–1, Békéscsaba 1912 Előre–Budaörs SC 2–0, Aqvital FC Csákvár–ZTE FC a–a, Vasas FC–Budafoki MTE a–a. Keszthelyi Zoltán

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS