Bravúrral gyűjtött be újabb két pontot a Csurgói KK

Sikerült a bravúr, ismét a Csurgói KK együttese szerezte meg a nagyon értékes bajnoki pontokat a dabasi OBO Arénában.

Igazi élet-halál harc, nagy csata folyt a két együttes között.- mondta Tomori Győző a Dabas mester. Azt kaptuk amire számíthatunk, de sok hibával játszottunk a a mérkőzés elejétől. Sokkal többet vártam támadásban a csapattól de ezzel így vannak a játékosaim is. Sajnos nem tudtuk elhinni, hogy, az ilyen kemény ellenfelek ellen is van esélyünk a győzelemre. Ha ezt sikerül elérnünk, akkor pontokat is szerezhetünk ezeken a találkozókon.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Jól indult a mérkőzés csurgói szempontból. Vasics vezérletével négy góllal is ellépett a vendég együttes, így Tomori Győző már a 10. percben időt kért, hogy rendezze a sorokat. Szöllösi és Perisic találataival zárkózott is a Dabas, de Cehte és Kovacsevics találatai lehűtötte a kedélyeket. Ezt követően azonban ismét csurgói góloknak örülhettek a somogyi csapat szurkolói hiszen Bencze József fiai kihasználva a hazaiak hibáit már hat gólosra növelték a különbséget. Bár a félidő végéig sikerült javítani a gólkülönbségen a dabasiaknak a Csurgó három gólos előnyből várhatta a folytatást. Perisic és a kiválóan játszó Kekezovity találataival kezdődött a második játékrész,egy gólra zárkózott a Dabas így eltűnt az addig megszerzett csurgói előny. Ekkor megrázta magát a Csurgó és Cehte, Zaponsek –kapusként szemfüles találatával – és Asztrashapkin góljával ismét a vendégeknél volt az előny. Innen a Csurgó tartotta a két-három gólos előnyét egészen a találkozó végéig.

Nagy iramú kemény meccsen sikerült kiharcolnunk a győzelmet. – értékelt Bencze József a Csurgó vezetőedzője. Az első félidei gyors indulásokkal, és védekezésünkkel sikerült annyi előnyt kiharcolnuk, amit tartani tudtunk egészen a találkozó végéig. Köszönöm a szurkolóinknak, hogy ilyen messzire is elkísértek bennünket és buzdításukkal segítették a csapunkat.

Dabasi KC VSE–Csurgói KK 24–27 (13–16)

Dabas, 1300 néző. V.: Bócz L., Wiedemann V.

Dabas: Pallag P. – Országh Á. 2, Szöllősi Sz. 4, N. Szimovics, Borsos T. 1, Törteli K. 2, Kekezovity M. 5. Csere: Duleba, Podoba (kapusok), Ács, Bíró B. 1, Kiss A. 1, Lepsényi, I. Perisics 4, Tokuda 1, Zakics 3 (3). Vezetőedző: Tomori Győző.

Csurgói KK: Zaponsek 1 – Vaszics 8, Asztrasapkin 4, Oslak 1, Hadziomerovic , Cehte 3, Kovacevic 3. Csere: Balogh T. (kapus), Vasvári, Hanusz, Toszkics 2, Tóth A., Szeitl, Kerkovits 3 (3), Nagy Sz. 2, Farkas T. Vezetőedző: Bencze József. Kiállítások: 8, ill. 14 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3. Huszár Hajnalka