Csak az elején tudta tartani a lépést a KVK

A Szolnoki Dózsa ellen folytatta bajnoki szereplését a karanténból nem oly rég visszatérő Kaposvári VK. A férfi vízilabda OB I. első fordulójából elhalasztott mérkőzésen a somogyiak végül nyolc góllal maradtak alul.

Újra egy nagyon nehéz mérkőzés várt a Kaposvári VK együttesére, hiszen Surányi László tanítványainak a hétfői, Vasas elleni nagy zakó után a még veretlen Szolnoki Dózsa otthonában kellett bizonyítaniuk.

Az első negyedben nem is okoztak csalódást a kaposváriak, hiszen csak két gólt engedtek az igen jó erőkből álló hazai gárdának, emellett pedig Damagoj Jajcinovic emberelőnyős találatával szorossá tették az első játékrészt. A másodikra ez viszont már nem mondható el, hiszen négy góllal is elléptek a hazaiak, amikor Kakstedter Bendegúz szabaddobásból ismét bevette a válogatott Nagy Viktor kapuját.

A fordulást követően is a hazaiak akarata érvényesült, akik megnyugtató nyolcgólos fórra tettek szert a harmadik felvonásban, míg úgy is, hogy a somogyiak háromszor is bevették a kapujukat. Bár a záróetap ismét szoros csatát hozott, melyben hét gól is esett, de a kaposváriak már nem tudtak faragni nyolcgólos hátrányukon, így a szolnokiak továbbra is veretlenül, míg a kaposváriak nyeretlenül állnak a tabellán.

Szolnoki Dózsa–Kaposvári VK 16–8 (2–1, 5–1, 5–3, 4–3)

Szolnok, 200 néző. Vezette: ifj. Kádár, Tóth S.

Szolnoki Dózsa: Nagy V. – Angyal (1), Pijetlovic (5), Jansik (1), Konarik, Filipovic (3), Drasovic (1). Csere: Bányai (kapus), Dőry (1), Schmölcz (2), Melkuhn, Kovács G. (1), Teleki, Szeghalmi (1). Vezetőedző: Zivko Gocic.

Kaposvári VK: Grieszbacher – Langiewicz, Dobos D. (1), Mijic, Vindisch (2), Juhász-Szelei (2), Horváth Á. (1). Csere: Kakstedter (1), Vadóc D., Tóth Á., Jajcinovic (1), Tóth-Gili, Vékony Á. Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 10/7, illetve 9/1.

Gól ötméteresből: –, illetve 1/1.

Kipontozódott: Drasovic, illetve Horváth Á.