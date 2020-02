Csak kapufáig jutott a Rákóczi az Újpest ellen

A két legrosszabb formában lévő együttes csapott össze egymással az OTP Bank Liga NB I. 22. fordulójában. A hazai pályán futballozó Kaposvári Rákóczi FC csak kapufákig jutott, így az Újpest FC egy büntetővel elvitte a három pontot a Somogyországból.

A tavaszi szezonban eddig hasonló utat járt be a Kaposvári Rákóczi FC és az Újpest FC, hiszen mindkét együttes csak egy döntetlent tudott felmutatni a találkozót megelőzően. Emellett az is közös a két klubban, hogy a Magyar Kupától is búcsúztak szerdán, így ezt a kudarcot is szerették volna feledtetni a csapatok az egymás elleni összecsapáson. A kaposváriak talán ezért is nevezték a kezdőbe Borbély Ákost, akinek a fejesgóljával az előző szezonban kiejtették a fővárosi lila-fehéreket a kupából.

A találkozó azonban borzasztóan kezdődött hazai szempontból, hiszen Antonio Perosevic rossz beadása senkit sem talált meg a tizenhatoson belül. A szabad labdáért Obinna Nwobodo és Fodor Marcell futott versenyt, majd utóbbi buktatta az elé belépő nigériai játékost, még pont a tizenhatoson belül. A jogos büntetőt Novothny Soma nagy erővel lőtte a léc alá, Pogacsics Krisztiánnak esélye sem volt a hárításra. Akárcsak a Kispest ellen, ezúttal is kellett a Kaposvárnak a bekapott gól ahhoz, hogy magához térjen, de csak egy ígéretes helyzetet tudtak kialakítani, amely után Andriy Yakymiv fejese kevéssel kerülte el a jobb kapufát. A szünetig jobbára a középpályán gyötörték egymást a játéksok, rengeteg eladott labda, s pontatlanság jellemezte a csapatok játékát. A szünet előtt éledezett egy kicsit a Rákóczi támadójátéka, s ez a pár perces fellángolás majdnem elég is volt az egyenlítéshez, de Filip Pajovic hatalmas bravúrral kitolta a bal alsóból Nagy Krisztián lapos lövését, majd Vachtler Csaba átlövését is magához ölelte.

A második játékrészre próbált frissíteni a Rákóczi, hiszen a szünetben a Debrecenből érkező Pintér Ádám, majd pár perc múlva Szakály Attila is pályára lépett. Az utolsó fél órába lépve a kevésen múlt a hazai egyenlítés, mikor Pogacsics Krisztián kirúgása után Ádám Martin tette le mellel a labdát Borbély Ákosnak, aki egy pattanás után a bal kapufát találta el a tizenhatos vonaláról. Igaz, pár perc múlva kis híján eldőlt a találkozó, de Pogacsics Krisztián hatalmas védést mutatott be Obinna Nwobodo közeli lövésénél. A hajrában még volt lehetősége a Rákóczinak az egyenlítésre, hiszen Fodor Marcell beadását Ádám Martin fejelte kapura, de Filip Pajovic a kapufa segítségével hárítani tudott, így sokat, pontosabban három pontot köszönhet neki az Újpest.

A Rákóczi bár próbálkozott az egyenlítésért, de ezúttal nem volt meg a kellő átütőerő a csapatban, de ez igaz az Újpestre is, amely végül egy korai büntetőnek köszönheti a győzelmét. A mérkőzés után egy következtetést azonban le lehet vonni: a jelenlegi időszakban sem Rákóczi, sem Újpest szurkolóinak nem jó lenni.

Kaposvári Rákóczi FC–Újpest FC 0–1 (0–1)

Kaposvár, Rákóczi-stadion, 1093 néző. V.: Erdős (Lémon, Szalai D.).

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Vachtler, Tarasovs, Hegedűs D. (Nagy T., 61. p.), Fodor M. – Nagy J., Yakymiv (Szakály A., 55. p.) – Borbély Á., Nagy K. (Pintér Á., a szünetben), Csiki – Ádám M. Vezetőedző: Disztl László.

Újpest FC: Pajovic – Pauljevic, Litauszki, Ristervski, Brkovic – Onovo, Csongvai – Nwobodo, Calcan (Bacsa, 66. p.), Perosevic (Szakály P., 57. p.) – Novothny. Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic.

Gólszerző: Novothny (6. p. – 11-esből).

Sárga lap: Nagy J. (63. p.), Vachtler (87. p.), Nagy T. (90. p.), illetve Ristevski (56. p.).