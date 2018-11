Debrecenben is nyertek

Az egy nappal korábbi szolnoki fellépéshez hasonlóan Debrecenben is 3–0 arányú győzelmet aratott a Demeter György mester irányította rekordbajnok Fino-Kaposvár férfi röplabdacsapata.

Miután a házigazda Debreceni EAC csapatából betegség miatt két alapember is hiányzott – a korábban Kaposváron is megfordult volt válogatott Bagics Balázs és Tóth András –, így nyugodtan készülődhetett a debreceni találkozóra a Fino-Kaposvár társulata. Demeter György mester ezúttal a két Nagynak, Péternek és Józsefnek, valamint Horváth Kristófnak adott pihenőt. Az egy nappal korábbi szolnoki fellépéshez hasonlóan Kulcsár Adrián ismét a kezdőhatosban kapott helyet, s Szabó Barna Frigyes is kezdőként lépett pályára.

Csütörtökön ismét buszba ül a társaság. Az úti cél ezúttal Székesfehérvár lesz, ahol 18 órakor a MÁV Előre SC csapatával találkozik a Demeter-egylet a Magyar Kupa negyeddöntőjének első felvonásán.

Debreceni EAC–Fino-Kaposvár 0–3 (–19, –23, –20)

Debrecen. V.: Bibók, Gyulai G.

Debreceni EAC: Pallos (3), Budai B. (9), Kiss I. (–), Hubicska (13), Szikszai (3), Remete (3). Csere: Kiss D. (liberó), Mészáros Z. (liberó), Chin Chun-ja (3), Árvai (1), Bakács (–), Nagy A. (–). Vezetőedző: Fodor Antal.

Fino-Kaposvár: Keen (1), Bögöly (9), Kulcsár A. (7), Szabó Barna (8), Bozóki (15), Kalmár Á. (7). Csere: Pápai P. (liberó), Kiss M. (liberó), Szabó Bence (1). Vezetőedző: Demeter György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 6–8, 11–16, 14–21, 19–25 (21 perc).

2. játszma: 5–8, 14–16, 19–21, 23–25 (23 perc).

3. játszma: 2–8, 13–16, 17–21, 20–25 (21 perc).

Fodor Antal: – Sok pontot szereztünk a rekordbajnok somogyiiak ellen, ami örömteli, ám a játékunk hagyott kívánni valót maga után. A Fino-Kaposvár nagyobb ütőerővel rendelkezik, jobban is nyitottak, így kétség sem férhet a megérdemelt sikeréhez.

Demeter György: – A szolnoki találkozóhoz hasonlóan most is azok kaptak lehetőséget, akiknek eddig kevesebb szerep jutott, de így is hoztuk a számunkra kötelező győzelmet.