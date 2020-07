Döntetlent hozott a bajnoki főpróba

A Budapest Honvéd második csapata ellen hangolt a Merkantil Bank Liga NB II. jövő heti rajtjára a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek bár kétszer is hátrányba kerültek, de így mindannyiszor felálltak belőle, s végül döntetlennel zárták a felkészülési mérkőzések sorozatát.

Nem indult jól a Rákóczi számára a budapesti mérkőzés, hiszen Balázs Zsolt a bemelegítéskor jelezte, hogy nem tudja vállalni a játékot, míg Vachtler Csaba a meccs elején sérült meg. Talán ez, valamint az, hogy a kaposváriak egy eddig új összeállításban léptek pályára okozhatta azt, hogy a harmadosztályú kispestiek kezdeményeztek a találkozón. Pogacsics Krisztiánnak két bravúrt is be kellett mutatnia, azonban egy tizenhét méteres átlövésnél már ő is tehetetlen volt, így megszerezte a vezetést a Honvéd. A magukra találó kaposváriaknak még a szünet előtt sikerült egalizálniuk, miután Nagy János ugratta ki Szakály Attilát, aki elhúzta a labdát a kapus mellett, majd a hálóba gurított.

A második elején ismételten a házigazda került előnybe, majd másodszor is jött a somogyi egyenlítés. Egy levágódó szabadrúgás után Ur László vitte a kapusra a labdát, majd vélhetően szabálytalanul szerelték, de a játékszer Szarka Ákos elé került, aki kegyetlenül kihasználta a kínálkozó elehetőséget.

Mivel újabb találat már nem esett, így a Rákóczi négy gólt hozó döntetlennel várja a szombati, Nyíregyháza elleni bajnoki rajtot.

Budapest Honvéd-MFA–Kaposvári Rákóczi FC 2–2 (1–1)

Budapest, Magyar Futball Akadémia.

Budapest Honvéd-MFA: Megyeri G. – Feledy, Csörgő, Szabó A., Buna, Török K., László D., Erdélyi, Eördögh, Lukács, Németh D. Csere: Dúzs, Kovács D., Kocsis D., Keresztes N., Benczenleitner, Varga G., Kerezsi, Dereschuk. Vezetőedző: Simon Miklós.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Vachtler, Ur, Szabó A., Hadaró – Varjas Z., Nagy J. – Erdei, Szakály A., Szabó B. – Borbély Á. Csere: Földi, Kojnok, Szarka, Godzsajev-Telmán, Tratnyek, Varjas L. Vezetőedző: Waltner Róbert.

A kaposvári gólszerzők: Szakály A., Szarka Á.