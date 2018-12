Egy ponttal kapott ki a Kaposvári KK

Hazai pályán szenvedett egy pontos vereséget a Kaposvári KK a Kecskeméti TE-Duna Aszfalt együttesétől az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban.

Kaposvári KK–KTE-Duna Aszfalt 78–79 (23–21, 21–23, 21–16, 13–19)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 900 néző. Vezette: Kapitány G., Praksch P., Kovács N.

Kaposvári KK: Ubilla (19/6), Johnson (24/6), Markovics (12), Hendlein (10), Spica (10). Csere: Halász Á. (3), Baki (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Kecskeméti TE-Duna Aszfalt: Wittmann (20/12), Green (19/15), Djeraszimovics (10), Dramicsanin (10/6), Karahodzsics (13). Csere: Molnár M. (4), Dimics (3/3), Molnár D. (-). Vezetőedző: Forray Gábor.

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 6–9. 8. perc: 19–19. 12. perc: 30–25. 17. perc: 42–30. 22. perc: 47–47. 27. perc: 59–51. 32. perc: 67–63, 37. perc: 74–74. Kipontozódott: Markovics (a 40. percben), illetve Green (a 32. percben), Dimics (a 38. percben). Jók: Johnson, Hendlein, illetve Wittmann, Green, Karahodzsics.

Az összecsapáson már nem lépett pályára a kaposváriaknál Ivan Lilov. A bolgár származású kosárlabdázót a mérkőzés előtt Puska Zoltán ügyvezető és Fekete Ádám vezetőedző közös döntése alapján felmentették a munkavégzés alól. A játékossal kezdeményezték szerződése felbontását.

A hazaiaknál Luka Markovics kezdett a hármas poszton. Felváltva estek a kosarak az első percekben nagyobb előnyt egyik alakulat sem tudott kiharcolni. A negyedik percben Markovics ügyes labdalopása után Wittmann visszarántotta a kaposvári játékost, így nem maradhatott el a megítélt szándékos szabálytalanság sem. A hazaiak nem tudták kellőképp megszűrni a kecskeméti akciókat, igaz a somogyi támadások is rendre újabb pontokkal zárultak. A negyed végén két ponttal álltak jobban a somogyiak.

A folytatásban Johnson lendítette tovább a kaposváriakat, majd Wittmann szerzett háttal a gyűrűnek bravúros találatot. Johnson nagyon elkapta a fonalat, újabb triplája után Forray edző már időt kért. Halász 2+1-es akciója után lett 36–26 az állás, de Molnár Márton ziccereivel lőtávolban maradt a Kecskemét. Javított védekezésén az alföldi alakulat, amely Karahodzics zsákolásával 44–41-ig zárkózott fel, majd a félidő vége előtt ki is egyenlített.

A nagyszünet után mindkét alakulat triplával kezdett, a kaposváriaknak pedig hamar gyűltek a csapathibák. Wittmann jól mozgatta a kecskemétieket és a pontszerzésből is kivette a részét. Ubilla hármasa és Johnson pontjai kellettek az újabb kaposvári előnyhöz. A záró szakasz előtt Dramicsanyin hozta vissza az alföldi reményeket 59–56-nál, Markovicsot pedig negyedik hibája miatt le kellett cserélni.

A negyedik negyed elején Djeraszimovics egyenlített 67–67-nél, a Green pedig technikaival kipontozódott. A parázs hangulatú végjátékban a reklamáló Fekete Ádám edző is technikait kapott, Dimics pedig triplával 74–74-re egyenlített. A legjobbkor jöttek Markovics újabb pontjai, de Karahodzsics már az ellenfelet juttatta vezetéshez. Djeraszimovics büntetője után Ubilla tripla kísérlete kimaradt, Johnson két büntetője pedig kevés volt a győzelemhez.

Fekete Ádám: – Csalódottak vagyunk, hiszen nagyon kicsin múlott a győzelem. Voltak vitatható ítéletek, de az igazsághoz tartozik, hogy büntetőket is hibáztunk és a kulcspillanatokban is kimaradtak dobásaink. Küzdöttek, harcoltak a játékosaink, és amellett is, hogy remek szurkolást kaptunk, nem tudtuk nyerni.

Forray Gábor: – Amikor elment a Kaposvár, akkor mindig belehibáztunk, a Spica és Ubilla védésébe, aztán amikor javítottunk ezen, akkor visszakapaszkodtunk. Nem mindig kellően koncentráltunk a mérkőzés folyamán. Büszke vagyok a játékosaimra és köszönöm nekik ezt a hozzáállást. Nem először álltunk fel vert helyzetből idegenben és ezúttal szerencsére nyerni is tudtunk.

