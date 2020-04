Egyelőre csak virtuálisan nyomják tövig a gázpedált

Nagy tervekkel vágott neki a raliszezonnak a Team FV csapata, meg akarták nyerni a Siklósi Autó Motor Sport Egyesület bajnokságát.

A kialakult helyzet miatt a Team FV is – szó szerint – parkolópályára került, a Feitner Viktor (pilóta), Ferencz Gábor (navigátor), valamint Király Dániel (csapatvezető), Matics Roland és Hegedüs Balázs alkotta autóversenyző-csapat jelenleg tervez és várja, hogy minden rendeződjön.

– A koronavírus miatt kialakult helyzetben, az egészségünk mellet, gazdasági oldalról annak kell örülnünk, hogy továbbra is van állásunk, dolgozunk mindannyian. A kocsi is kész, edzeni azonban nem tudunk a jelenlegi kijárási korlátozások miatt – mondta Feitner Viktor, a Team FV alapítója. – Próbálunk a fizikai részére koncentrálni a felkészülésnek, hiszen az állóképesség fejlesztése sosem árt.

Szerencsére van egy virtuális ralibajnokság, mely nyílt, így bárki benevezhet. Az első versenyt nem vettem túl komolyan, de így is a 74. helyen végeztem a 403 indulóból. Ez szép eredménynek számít, hiszen eddig nem sűrűn nyomkodtam a kontrollert, s vannak olyan résztvevők, akik milliókat költenek a játékra, például szimulátorkormányt vesznek és órákat töltenek gyakorlással a konzolok előtt. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) is indít majd egy pontvadászatot, melyen csak azok vehetnek részt, akik érvényes licenccel rendelkeznek.

Feitner Viktor egy műtéten is átesett.

– A jobb térdemet műtötték, mert a porcgyűrű, ami a két csontot összetartja, elszakadt, s azt kellett összerakni – elevenítette fel. – Aztán jött egy öthetes lábadozási időszak, majd folyamatosan kezdhettem el terhelni a lábam. Most úgy érzem, hogy rendben van, futni és kerékpározni is tudok már, de majd az idő eldönti, hiszen másodszor feküdtem kés alá a probléma miatt.

Szépen tervezgették az idei szezont, sőt már célokat is megfogalmaztak magukban: eggyel szerettek volna előrelépni a Siklósi Autó Motor Sport Egyesület által kiírt amatőr ralibajnokság év végi összesítésében, azaz a sorozat megnyerését tűzték maguk elé.

– Az idén kettő pontvadászatban indultunk volna, s a negyedosztályban az első helyet céloztuk meg – hangsúlyozta. – A másik pedig az MNASZ harmadosztályú bajnoksága lett volna, de mint tudjuk, az összes sporteseményt törölték az országban. A jelenlegi állás szerint május 31-ig nem lehet autóversenyt rendezni Magyarországon, ugyanis ezt nyilatkozta Oláh Gyárfás elnök, s hogy utána mi lesz, az még egy nagy kérdőjel.

Feitner Viktor elmondta még azt is, hogy a Team FV-nek már két versenyautója van, egyet a csapat használ, azzal érték el az amatőr kategóriában az ezüstérmet, de a másik Golf is teljesen rajtra kész állapotban várakozik.

– Sikerült ugyanis megállapodni egy sráccal, aki kibérelte volna mind a hét versenyre – tette hozzá a pilóta. – Bővült tehát a csapatunk, ráadásul ugyanabban a sorozatban és kategóriában versenyeztünk volna, mindketten. Ha lesznek még futamok az idén, akkor ez megvalósul, ha nem, akkor marad 2021-re.

Nagyot mentek a tavalyi évben

Feitner Viktor édesapja hosszú éveken át szerelt az első osztályú ralibajnokságban, így mondhatni beleszületett ebbe a sportágba. Már nagyon fiatalon eldöntötte, versenyző lesz.

Kettőezer-tízben készült el az első versenyautója, de akkor még csak egy-egy futamon indult el, ám 2015 szilveszterén súlyos balesetet szenvedett, akkorát borultak, hogy az autójuk, egy Volkswagen Golf II. szinte teljesen megsemmisült.

Ezután alakult meg a Team FV, mely ma már a Kaposvári Autósport Egyesület – melyet szintén Viktor alapított meg –, színeiben nevez minden versenyre. Jelenleg egy Golf III.-al róják a kilométereket és nem is eredménytelenül, hiszen 2019-ben a másodikak lettek a Siklósi Autó Motor Sport egyesület bajnokságában, úgy hogy az első, murvás versenyen el sem indultak.