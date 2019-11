Egyjátszmányi Diamant-öröm Isztambulban

A két héttel ezelőtti, hazai 3-0-s vereség után Isztambulban ugyan játszmát nyert, a továbbjutást azonban nem tudta kiharcolni az 1. MCM-Diamant Kaposvár női röplabdacsapata a Challenge Kupa selejtezőjéből.

A szabályoknak köszönhetően a hazai 3:0 arányú vereség sem jelentette azt, hogy esély nélkül lépett pályára az 1. MCM-Diamant együttese az isztambuli visszavágón. Ehhez „mindössze” az kellett, hogy a nemzetközi porondon újonc kaposvári csapat három vagy négy szettben nyerjen, majd az aranyjátszmában is felülkerekedjen. Reálisan felmérve az erőviszonyokat, persze a Türk Hava Yollari számított favoritnak, de a Diamant-lányok már az első játszmában megmutatták, hogy igenis tartani kell tőlük.

Az Eczacibasi – Fenerbahce Bajnokok Ligája csoportmérkőzés öt szettet és nagy csatát hozott, el is húzódott rendesen, így tizenöt perces csúszással kezdődött a mieink összecsapása. Sasa Nedeljkovic tanítványai türelmesen és pontosan röplabdáztak, és már a szett elején kézbe vették az irányítást. A jó mezőnymunkának és a pontos támadásoknak köszönhetően többször is sikerült négy ponttal ellépni (5:9, majd 13:17), aztán belemelegedett a házigazda, így izgalmasan alakult a folytatás. 17:18 után Sipic szerzett fontos pontot, 19:19-nél mégis egyenlített az ellenfél. Matic ütése után került újból előnybe a Diamant, majd több parádés labdamenet végén tapsolhatott a közönség. 23:23 után a kaposváriak jutottak játszmalabdához, majd több bravúros mentést követően sikerült kiharcolni a 25. pontot is.

Az 1. MCM-Diamant a térfélcsere után eleinte még nagy küzdelemre késztette a török együttest, a támadások befejezése azonban ezekben a percekben a házigazdáknak sikerült jobban. 6:2-es állásnál kénytelen volt időt kérni a vendégek szakvezetője. Sara Klisura fújt ébresztőt a társaknak, az elbizonytalanodó nyitásfogadást viszont könyörtelenül kihasználta a Hava Yollari. A két csapat közti különbség egyre csak nőtt, így a lányok már csak futottak az eredmény után. A harmadik játékrész forgatókönyve is hasonlóan alakul, ezzel pedig a továbbjutás sorsa is eldőlt.

A negyedik szettre újból összekapták magukat Sasa Nedeljkovic tanítványai, és ekkor már ismét nagy volt a harc a pontokért. A győztes kiléte 85 perces csata végén derült ki, a Kaposvár pedig, amellett, hogy szimpatikus vesztes volt, elkönyvelhette története első európai kupaszereplését is. Ha a csapat a mostani szezonban is az elvárások szerint teljesít, nem marad el a folytatás sem, immár nemzetközi tapasztalattal felvértezve.

Női röplabda Challenge Kupa-selejtező, visszavágó

TÜRK HAVA YOLLARI – 1. MCM-DIAMANT KAPOSVÁR 3:1 (-23, 9, 9, 21)

Isztambul, 500 néző. V.: Kojiv (észt), Brlas (horvát)

THY: Kirdar 3, Rishel 21, Yurtdagülen 5, Havlicskova 19, Ercan 3, Aelbrecht 1. Csere: Yildirim, Bilgi (liberók), Arisan, Germen, Aydinlar 1, Buijs 8. Vezetőedző: Mustafa Suphi Doganci.

KAPOSVÁR: Tálas 1, Matics 16, Sipics 2, Szűcs K. 7, Klisura 12, Djurics 4. Csere: Szpin (liberó), Horváth A., Hegyi. Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic.

Az eredmény alakulása. I. játszma: 5:8, 13:16, 21:20. II. játszma: 8:2, 16:4, 21:5. III. játszma: 8:5, 16:8, 21:9. IV. játszma: 8:5, 16:11, 21:15.

Továbbjutott a Türk Hava Yollari kettős győzelemmel.

Mustafa Suphi Doganci: A találkozó elején ránk ijesztett a Kaposvár, ezután rendeztük sorainkat, és bebiztosítottuk a továbbjutásunkat. Szimpatikus csapatot ismertünk meg a magyar együttesben, sok sikert kívánok nekik a folytatásban!

Sasa Nedeljkovic: Az első szettben pontosan játszottunk, a folytatásban aztán sebességet váltottak a hazaiak, és már nem tudtuk tartani velük a lépést. Tanulságos párharcon vagyunk túl.