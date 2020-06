Elolvadt az éllovas gárda előnye

Az Ebola nyert csapata nyerte meg a bajnokság első és második helyezettjének összecsapását a kaposvári kispályás labdarúgó-bajnokság újabb fordulójában. Az győztes pontszámban és gólkülönbségben is beérte a listavezetőt.

A tizenharmadik forduló mérkőzéseit rendezték a Fürge Nyuszi Focivilág Kupa kaposvári kispályás labdarúgó-bajnokságban.

– Nagy harc lesz a harmadik helyért a pontvadászat során, hiszen még legalább öt csapatnak van esélye a bronzéremre – tájékoztatta lapunkat a rendezők képviseletében Jakab József. – Nagy különbségű győzelmet ért a fiatal batéi csapat, tízzel verték ellenfelüket. Sorozatban negyedszer győzött a Nyár FC, már ők is esélyesei a dobogós helyezésnek. Egy találkozót későbbi időpontra halasztottak. Lehetőség van arra, hogy amelyik együttes nem szeretne július közepén még játszani, előrehozhatja az utolsó két forduló mérkőzéseit. Hétfői napon lehet játszani (június 22 és 29), az ellenféllel egyeztetve. A rendezők kérik, hogy a csapatok minél előbb jelezzék ilyen irányú szándékukat.

A Fürge Nyuszi Focivilág Kupa tizenharmadik fordulós eredményei:

Royal Fröccs–Baté SE 1–11

Góllövő: Biró, ill. Sallai 5, Kreizer 2, Pápai 2, Tölgyesi, öngól.

A nap első mérkőzésén magabiztos batéi győzelem született, teljesen megérdemelten. A Royal Fröccs csapata nem sok ellenállást tanúsított, így sok gólt kaptak.

Liberi–Cefre FC 1–3

Góllövő: Kőszegi, ill. Balogh, Rákosa, Berta.

Kemény, harcos összecsapást hozott a két egylet találkozója. Felváltva forogtak veszélyben a kapuk, végül a szerencsésebb csapat szerezte meg a három pontot.

Interspájz–

Matracvarázs 3–2

Góllövő: Széphelyi, Tábori, Lukács, ill. Major 2.

Egyenlő erők küzdelmét mutatta a keddi utolsó meccs, melyből az Interspájz került ki győztesen. A második játékrész végén sikerült döntésre vinni az összecsapást.

Nyár FC–

Mracskó Mihály 7–3

Góllövő: Szente B 4, Kormos, Kordé J, Pintér, ill. Horváth 2, öngól.

Csak a találkozó elejét tudta szorossá tenni a Mracskó, ellenfele fokozatosan mezőnyfölénybe került és magabiztos győzelmet aratott.

Maker Autó–

M-Car Bérautó 2–3

Góllövő: Mayer K 2, ill. Horváth 2, Cséplő.

A Maker csapata már 2-0-ra vezetett, innét egyenlített, majd fordított az ellenlábasa. Jó iramú, hajtós találkozót láthattunk, melyen a rossz idő miatt esőszünet is volt.

QLR PC Bontó–Ferro-Alibi

A mérkőzést későbbre halasztották.

Rapamoto–Somogy Sportja All Stars 0–3

Játék nélkül. A Rapamoto csapat csak három fővel jelent meg a találkozón, így nem tudtak kiállni.

Ebola–Pomeg ABC 6–2

Góllövő: Hampuk 3, Decsi 2, Pető, ill. Tóth, Gimesi.

Jó iramú, színvonalas mérkőzést hozott a forduló rangadója. Az Ebola távoli lövésekkel szerzett előnyét végig megtartotta. Sokat futva, gyorsaságukat kamatoztatva magabiztosan nyerték a rendkívül sportszerű találkozót.

A következő forduló párosítása: június 16, kedd 18.45 óra: Meta Fitness–Rapamoto, 19.30 óra: Cefre FC–Interspájz, 20.15 óra: Baté SE–Polgármesteri Hivatal. Június 17, szerda 18 óra: Mracskó Mihály–Liberi, 18.45 óra: M-Car Bérautó–Royal Fröccs, 19.30 óra: Matracvarázs–QLR PC Bontó, 20.15 óra: Somogy Sportja All Stars–Maker Autó, 21 óra: Ferro-Alibi–Ebola.

A bajnokság állása: 1. Pomeg ABC (34 pont), 2. Ebola (34), 3. Polgármesteri Hivatal (27), 4. Ferro-Alibi (26), 5. Maker Autó (25), 6. M-Car Bérautó (25), 7. Nyár FC (25), 8. Zsíroskönyér FC (22), 9. Royal Fröccs (19), 10. Interspájz (18), 11. Somogy Sportja All Stars (17), 12. Liberi (17), 13. Cefre FC (16), 14. QLR PC Bontó (14), 15. Lechler Autófesték (13), 16. Baté SE (11), 17. Matracvarázs (9), 18. Rapamoto (9), 19. META FITNESS (7), 20. Mracskó Mihály (4).

Az elmaradt forduló programja: június 15., hétfő, 17.15 óra: Pomeg ABC–Meta Fitness, 18 óra: Rapamoto–Mracskó Mihály, 18.45 óra: QLR PC Bontó–M-Car Bérautó, 19.30 óra: Polgármesteri Hivatal–Liberi, 20.15 óra: Ferro-Alibi–Somogy Sportja All Stars, 21 óra: Nyár FC–Matracvarázs.