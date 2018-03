Előny a Jászberénynél

A Jászberényi RK nyerte a női röplabda bajnoki negyeddöntő első kaposvári felvonását, így szombaton este hazai pályán le is zárhatják az 1. MCM-Diamant elleni párharcot.

Jól kezdte a bajnoki negyeddöntő első hazai felvonását az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem együttese. Fej-fej mellett araszolt előre a két társaság, de rendre a házigazdáknál volt a minimális egy pontos előny. A nyitójátszma második fele ellenben a vendég jászberényieké volt.

A folytatásban aztán valami egészen elképesztő dolgot láthattunk. A kaposváriak nem ismertek elveszett labdát, ha kellett, csúsztak-másztak a pályán, a szett végét pedig megoldotta az amúgy végig jól játszó szerb légiós, Nevena Iricanin. Tegyük hozzá, ha a vendégek mestere, Deme Gábor nem üvölti le lányai fejét többször is, megeshet, hogy kiütés lett volna ennek a játékrésznek a vége, lévén a vége felé már nyolc pont különbség is volt a két csapat között.

A harmadik felvonásban is sokáig az 1. MCM-Diamant irányította a játékot, majd a hajrához közeledve átvette a vezetést a Jászberény. Már 24–22-re vezettek, vagyis egyetlen játszmalabdányira voltak csupán az újabb részsikertől. Nem tudták megoldani… Ekkor egymás után négy pontot szereztek a hazaiak, s ők kerültek előnybe. A hálónál Leidgeb Noémi jeleskedett, Horváth Alexandra és a brazil Debora Ribeiro Araujo fontos pontokat szereztek, a liberó Csitári Virághoz pedig most is tapadtak a labdák.

A negyedik játékrészt viszont ellentmondást nem tűrően a vendégek húzták be – a kaposváriaknak ekkor csak felvillanásaik voltak –, így több mint másfél órányi játék után minden kezdődhetett elölről.

Az ötödik, utolsó rövidített játszmában sajnos már végig a jászberényiek diktálták a tempót. Ekkor főszereplővé lépett elő a Nagybajomból indult egykori válogatott Miklai Zsanett, de az ugyancsak válogatott Pintér Andrea, valamint az orosz Maria Ivonkina és a Puerto-Rico-i válogatott Genesis Miranda semlegesítése is nem egyszer megoldhatatlan feladatot jelentett.

A Jászberényi RK társulata végül 113 percnyi öldöklő küzdelem után tett pontot a kaposvári ütközet végére, s várhatja előnyből a szombat esti visszavágót. Ha ott is nyernek, akkor már páholyba is kerülnek a legjobb négy közé jutást illetően. Bízzunk benne, hogy nem így fog történni…