Elvesztette a szív csatáját a KVK

Az UVSE Hunguest Hotels csapatát fogadta az E.ON férfi vízilabda OB I. 14. fordulójában a Kaposvári VK. A somogyiak egy végletekig kiélezett, idegtépő mérkőzésen maradtak alul a lendületes, fiatal újpestiek ellen.

A fiatalokból álló Újpest csapata ellen ugrott medencébe a több alapemberét is nélkülöző Kaposvári VK. A hiányzók pótlása azonban nemcsak a hazai, hanem a vendégoldalon is sok fejfájást okozott az edzőknek, hiszen az Újpestnél a mindösszesen tizenöt éves Szécsi Marcell, a korábbi KVK tréner és kapus Szécsi Zoltán fiai is ott volt a keretben. A rutinosabb, hazai medencében pólózó Kaposvár, ahogy arra előzetesen számítani lehetett jól kezdte a találkozót, s fölényét próbálta gólokkal is érzékeltetni. Ennek megfelelően Juhász-Szelei Norbert hamar előnyhöz juttatta a hazaiakat, de a fiatalos, lendületes Újpest mindig (néha nagy szerencsével) ledolgozta egygólos hátrányát. Sőt, az első negyed vége előtt három másodperccel Fekete Paolo átejtésével, egy pazar találatnak köszönhetően került első ízben előnybe. A második negyed Vindisch Ferenc zúgó kapufájával indult, majd Horváth Ákos egyenlítésével folytatódott. Ekkor úgy tűnt újra kezébe veheti a meccset a kissé kapkodó KVK, de Seeler Botond bombája, illetve Szentesi Ádám újabb találata már kétgólos újpesti előnyt jelentett. Ráadásul ez akár három is lehetett volna, de Bencz Rolf elrontott egy ziccert.

A nagyszünetben nem véletlenül zengett a Csik Ferenc Versenyuszoda Surányi László hangjától, aki érhető módon nem volt elégedett csapata teljesítményével. A KVK feltüzelten kezdte a harmadik etapot, de a hazaiak naggyá tették Bisztritsányi Dávidot, az UVSE kapuvédőjét. A rengeteg hazai lövésből azonban három így is utat talált a fővárosiak kapujába, de ez csak arra volt elég, hogy a KVK egy gólra zárkózzon fel az utolsó felvonásra. Így bőven maradt izgalom, na meg persze feszültség is, hiszen a felek nem igazán kímélték egymást a medencében. A negyedik negyedben is a KVK hozta el a ráúszásnál a labdát, de ezúttal sem tudták egy gyors góllal meglepni a vendégeket, hiszen Vindisch Ferenc és Bisztritsányi Dávid csatáját ezúttal is utóbbi nyerte. Juhász-Szelei Norbert második találatával végre összejött az egyenlítést a somogyiaknak, de ennek csak pár másodpercig örülhettek, mivel Ionescu Erik lövése becsúszott a kapufa és Grieszbacher Márk keze között. Sőt, Kardos Alexander révén ismét elléptek kettővel a vendégek. A hátralévő percekben a nehéz és fárasztó sorozatban lévő KVK összeszedte maradék erejét, s mindent megtett a pontszerzésért. A meccs utolsó percében Surányi László még időt kért, – ami az eredményjelző leállása miatt igen hosszúra sikeredett – de bevált a hazaiak taktikája, hiszen Vékony Ákos góljával húsz másodperccel a találkozó vége előtt már csak egy volt az UVSE előnye. A kaposváriak pedig kilenc másodperccel a lefújás előtt újabb támadást vezettek a döntetlenért, de Bisztritsányi Dávid fogta Vékony Ákos újabb lövését, így egy idegtépő találkozót követően a vendégek örülhettek a három pontnak.