Félidőhöz ér a megyei bajnokság

A csapatok zöme már a hétvégén megkapja az őszi bizonyítványát. A Nagyatádra és a Babócsára viszont még két fellépés is vár, de pótolnia kell a Balatonlellének, a Balatoni Vasasnak, a Magyaregresnek és a Tabnak is.

Vasárnap – 13 óra:

Balatonkeresztúr–Tab

– Hogy mivel lennék elégedett a vasárnapi hazai évzárón? A meccset követő marhapörkölttel egészen biztosan az leszek… – kezdte Deákvári Antal, a Balatonkeresztúr mestere. – Az az Olti Attila készíti, aki már vagy 20 éve itt játszik Keresztúron. De hogy a meccsről is beszéljünk, természetesen győzni szeretnénk a hazai évzárón. Ha összejön(ne) a három pont, akkor nem csúsznánk lejjebb a bajnoki tabellán; a hét győzelem mellett hét vereséggel zárnánk az első félévet. Ezzel az őszi ötven százalékos mérleggel kibékülnénk annak tudatában, hogy az elmúlt másfél évben fél csapatra valónyi stabil emberünket veszítettük el. Elment a „B” hadtest – vagyis Babina Erik kapus, Buza Barnabás, Böröczky Bálint és Borbély Bence –, Wolf Balázs pedig Balatonszentgyörgyön dolgozik és Berényben játszik. Bár az ifiktől felkerült játékosainkkal elégedett vagyok, gyorsan be is épültek a csapatba, ám még nem tudják teljesen pótolni az elköszönt meghatározó játékosainkat.

Balatonkeresztúron sem sérülés, sem betegség, sem pedig eltiltás nem tizedeli a keretet, vagyis mindenki hadra fogható.

– Egy maródink van, az pedig én vagyok – mondta Ladiszlai Krisztián, a Tab játékosedzője. – Még két hete Babócsán sérültem meg, s a napokban dől el, hogy meg kell-e műteni a térdemet. Ami a vasárnapi balatonkeresztúri fellépést illeti, az egy pontnak is örülnénk. Kiegyensúlyozott a középmezőny, az idegenben szerzett pontok pedig roppant értékesek. A tabellán már nagyon tudunk előrébb lépni, ám jó lenne megőrizni a most elfoglalt hetedik helyünket.

Szombat – 13 óra:

Hetes–Balatoni Vasas

Legutóbb Balatonlellén perceken múlt, hogy az újonc Hetes megőrizze a veretlenségét. Borítékolható, hogy nem két vereséggel zárják az amúgy roppant sikeresnek mondható első félévet.

Csurgó–Marcali

A kérdés úgy szól, hogy a hazai pályán szereplő Csurgó el tud-e mozdulni az utolsó helyről, avagy sereghajtóként zárja az ősi szezont.

Balatonföldvár–Segesd

Mindkét egyletnek úgy kellene a három pont, mint egy falat kenyér. A hazai pálya mindenesetre az újonc Balatonföldvár mellett szól.

Nagyatád–Somogysárd

Sokan várják kíváncsian, hogy a mezőny harmadik leggólerősebb csapata, a Somogysárd vajon mire megy szombaton kora délután a bajnoki címvédő Nagyatád otthonában.

Nagybajom–Kadarkút

Ha a nagybajomi alakulat nyer – márpedig mi más lehetne a céljuk, pláne hazai pályán –, akkor akár még a dobogón is telelhet.

Vasárnap – 13 óra:

Babócsa–Toponár

A bajnoki tabellán a Babócsa két ponttal megelőzi a Toponárt, ráadásul két meccsel kevesebbet játszottak, s ők a pályaválasztók.

Magyaregres–Balatonlelle

Az éllovas Lelle eddig az összes bajnokiját kíméletlenül behúzta úgy, hogy csupán két gólt kaptak. Ettől függetlenül a Magyaregres abba a kategóriába tartozik, amelyet nem szabad félvállról venni.

Mesterlövészek

A góllövőlista élcsoportja: 1. Németh Ádám (Somogysárd) 14 gól, 2–3. Kuti Krisztián (Somogysárd) és Ivusza Gábor (Toponár) 11–11 gól, 4–5. Decsi Richárd (Hetes) és Horváth Milán (Balatonkeresztúr) 10–10 gól, 6–9. Balogh László (Balatonlelle), Benke Péter (Balatonlelle), Nikolics Vukan (Nagyatád) és Vida András (Tab) 9–9 gól, 10. Tábori Tamás (Tab) 8 gól.