Felőrölte a jól kezdő kaposváriakat az újonc együttes

Vereséget szenvedett vasárnap délután a Budapesten pályára lépő Kaposvári KK az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság alsóházi középszakasz negyedik fordulójában.

Alig egy héten belül három mérkőzést is vív a bajnokság végén a somogyi alakulat, amely ezeket a találkozókat arra használja, hogy az eddig kevesebb lehetőséget kapó játékosok minél több időt tölthessenek a pályán. Ez alól a kaposváriak vasárnap délutáni fővárosi összecsapása sem volt kivétel. A mérkőzésen természetesen nem szerepelhetett a hetek óta sérüléssel bajnlódó Marko Spica, aki pénteken délután a csapat hivatalos honlapján jelentette be, hogy befejezi profi sportolói pályafutását. A szerb-magyar kettős állampolgárságú center nyilván nem így tervezte, ám a porckorong-sérvét műteni kellett volna, s ez sem biztosította volna azt, hogy száz százalékos állapotban térhet vissza a pályára.

„Marko idén utoljára a Pécs ellen ragadott labdát, a márciusi mérkőzésen hét percnyi játék után egy rossz mozdulat kishíján azonnal a műtőasztalra juttatta. Hosszú napokon át iszonyatos kínokat élt át, de korábbi pozitív tapasztalatai miatt hitt, reménykedett abban, hogy terápiával kezelhető lesz helyzete. Csapatunk egészségügyi stábja, Néber Árpád, Horváth Tamás és Fekete Judit gondoskodott arról, hogy a lehető legjobb ellátásban részesüljön, jó kezekben legyen és mielőbb talpra álljon. Jó fizikumának, sportolói múltjának köszönhetően a hétköznapi feladatok ellátása már nem okoz gondot Markonak, de bizonyos mozdulatok, mozgásformák továbbra is fájdalmat okoznak, nehezen mennek neki. Kikérte egy belgrádi orvosi stáb véleményét is a helyzetről, és tekintettel arra, hogy ott sem tudtak több jóval kecsegtetni, mint a hazai orvosok, végül úgy határozott, nem fekszik kés alá, inkább idő előtt leteszi a labdát.” – írta a delfinek.hu

Rajta kívül is többen is hiányoztak a kaposváriak pályára lépő csapatából. Markovics Luka már túl van a műtéten és otthonában tölti rehabilitációját. A vendégek nélkülözték a sérült amerikai Reggie Johnsont is.

A fővárosiak teljesen eltérő motivációval érkeztek a találkozóra. Ők a Szegeddel szembeni kiesési párharcra készülve szeretnék minél jobban élesíteni a formát. Ennek megfelelően álltak a találkozóhoz.

Krnjajski Borisz találatával indult az összecsapás, melyen az első perrcekben fej-fej mellett haladt a két alakulat. Ubilla triplájával sikerült átvenni a vezetést 8–9-nél. Az első negyedben Halász remekül szolgálta ki társait, akik öt gólpassza nyomán rendre eredményesek voltak. Ubilla hiba nélkül dobott, a csereként érkező Hock második triplája után pedig már 14–22 állt az eredményjelzőn. A negyedet Bergstedt büntetői zárták. A folytatásban Baki hármasával indult a játék, ráadásul Halász is eredményes volt szerzett labdája nyomán. A fővárosiak Begstedtnek köszönhetően zárkóztak fel és Rikalo triplájával 33–42-nél tíz ponton belülre kerültek. Végül két ponttal nyerték a negyedet, de így is 37–44-el vonulhattak pihenőre a csapatok. A nagyszünet után Krnjajski duplájával folytatta a felzárkózást a budapesti alakulat, amely a 22. percben ugyancsak az irányító hármasával vette át a vezetést 48–46-nál. Ekkor már szellősebben védekeztek a kaposváriak, de jókor jött Bogdán két büntetője, velemint Halász újabb hármasa. A negyedik negyed elején elléptek a hazaiak és tíz pont fölé hízlalták a különbséget. A vendégek azonban nem adták fel és Ubilla, valamint Hendlein találataival 79–71-ig zárkóztak fel. Innen azonban a fővárosiak akarata érvényesült, akik megnyerték a találkozót.

SERCO-TF-Budapest–Kaposvári KK 92–80 (16–25, 21–19, 24–15, 31–21)

Budapest, Ludovika Aréna, 200 néző, vezette: Cziffra Cs., Balog Gy., Rácz Zs.

SERCO-TF-Budapest: Krnjajski (10/3), Beák (-), Buzás (-), McLane (21/3), Bergstedt (31). Csere: Clark (19/12), Rikalo (9/9), Szobi (-), Filipovics S. (2). Vezetőedző: Ales Pipan. Edző: Nagy Bálint.

Kaposvári KK: Halász (10/6), Ubilla (12/3), Baki (9/3), Pustahvar (8), Hendlein (20/3). Csere: Harazin (4), Hock (10/6), Bogdán (7/3). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–4, 8. perc: 12–19, 12. perc: 18–30, 17. perc: 29–40, 23. perc: 48–46, 27. perc: 55–54, 33. perc: 74–63, 37. perc: 86–76.

Jók: Bergstedt, McClane, Rikalo, Clark, illetve Hendlein, Hock.