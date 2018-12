Fölényes OSC siker Kaposváron

A B csoport listavezetőjét fogadta a Kaposvári VK az E.ON férfi vízilabda OB I. kilencedik, előrehozott fordulójában. Az egy olimpiai- és két világbajnokkal kiálló vendég OSC nem adott karácsonyi ajándékot a hazaiaknak, hiszen magabiztos sikert aratott.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Nem született meglepetés Kaposváron, hiszen az esélyesebb A-Híd OSC Újbuda együttese fölényes győzelmet aratott a B csoport utolsó helyén álló Kaposvári Vízilabda Klub felett.

Az első negyedben Kovács Gergő centergóljával szerzett vezetést a fővárosi gárda, amely Brguljan Drasko, Manhercz Krisztián, majd Nemanja Ubovic találataival növelte tovább előnyét, a helyenként jól védekező Kaposvárral szemben. A második felvonásban, mikor már hattal vezettek a fővárosiak egy remek egyéni akciót követően Varga Zsolt törte meg a hazai gólcsendet, azonban Hárai Balázs duplájával tovább növelte a különbséget az OSC. A több alapembert is nélkülöző hazaiak helyzete a szünet után sem lett könnyebb, hiszen Juhász-Szelei Norbertet kiállították a játékvezetők.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A harmadik negyedben Dobos Dávid ötméteresével faragott hátrányából a Kaposvári VK, azonban a vendégek a csapatkapitány Hárai Balázs vezérletével továbbra is sikerrel ostromolták Krémer Balázs kapuját. Az utolsó negyedre már tizenkét találattal vezetett az OSC csapata, s hiába próbálta csökkenteni ezt Sántavy Máté és Dobos Dávid is, a kapufa nem volt a hazaiakkal. Az OSC győzelme egy percig sem forgott veszélyben. Az utolsó percben Pataki Gergely még kozmetikázni tudott az eredményen, de a fővárosiak így is fölényes sikert arattak.

A kaposváriak egy ponttal várják a januári folytatást, amikor a szintén világsztárokkal teletűzdelt Szolnoki Dózsa csapatát fogadják.

Kaposvári VK–A-Híd OSC Újbuda 4–17 (0–4, 2–6, 1–5, 1–2) Kaposvár, városi fürdő, 200 néző. Vezette: Fodor R., Ercse N. Kaposvári VK: Krémer B. – Juhász-Szelei, Giga, Telegdy A., Pataki G. 1, Dobos D. 2, Lukács Á. Csere: Varga Zs. 1, Sántavy M., Vindisch F., Németh L., Csikós G., Tóth Á. Vezetőedző: id. Berta József. A-Híd OSC Újbuda: Lévai M. – Kovács G. 1, Manhercz K. 1, Hárai B. 3, Randelovic, Bundschuh 1, Drasko 3. Csere: Ubovic 1, Erdélyi B. 2, Randelovic, Salamon F. 2, Seman, Tóth M. 1, Burián G. 2. Vezetőedző: Vad Lajos. Gól emberelőnyből: 2/0 illetve 8/5. Gól ötméteresből: 1/1 illetve 1/1 Kiállítva, végleg cserével: Juhász-Szelei (15. p.). Sárga lap: Vad Lajos.

Id. Berta József: Sajnos most is négy ember hiányzott a csapatból és ez érződött. A kupabúcsú után tudtuk, hogy az OSC jobb szájízzel akar karácsonyi szünetre menni, akárcsak mi. Ez végül a jobb csapatnak sikerült.

Vad Lajos: Számszerűleg elégedett vagyok az eredménnyel, bár sok hibát vétettünk. Sikerült motiválni a srácokat, akiket dicséret illet az egész éves teljesítményükért.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS