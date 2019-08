Gólgazdag meccsel nyitott a Rákóczi

Gólgazdag mérkőzésen szenvedett vereséget az OTP Bank Liga NB I. új szezonjának nyitófordulójában a Kaposvári Rákóczi FC.

A somogyi zöld-fehérek öt év elteltével léptek ismételten pályára a legjobbak között, s remek mérkőzést vívtak a válogatott játékosokat felvonultató MOL Fehérvár FC ellen.

A másodosztályból feljutó Rákóczi szurkolóinak több mint ezernyolcszáz napot kellett várniuk arra, hogy a kedvenc csapatuk ismét a legjobbak között szerepeljen, így nem is csoda, hogy sokan kísérték el a zöld-fehéreket a székesfehérvári túrára. A szurkolók is tudták, hogy nem vár könnyű mérkőzés a nyitófordulóban a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, hiszen az Európa-ligából kieső MOL Fehérvár FC otthonában kellett bizonyítani a somogyiaknak. Ráadásul nem is kezdődött jól a mérkőzés a vendégek számára, hiszen Ivan Petrjak megpattanó lövésére Futács Márkó csapott le és a felső kapufa segítségével már az ötödik percben megszerezte a vezetést a Vidinek.

Az újonc kaposváriakat azonban nem törte meg a bekapott gól, hiszen három perc elteltével máris válaszoltak: Szakály Attila szöglete után Vachtler Csaba vette célba a kaput, de levágódott a lövése, amely így lett jó Ádám Martinnak, aki csukafejessel szerezte meg a feljutó Rákóczi első NB I.-es találatát. A székesfehérváriak az első negyed órát követően ismét bevették Pogacsics Krisztián kapuját, miután Armin Hodzic mindenkit megelőzve közelről passzolt a hálóba Anel Hadzic középre gurítását követően. A fehérvári támadó az első játékrész hajrájában újra feliratkozhatott a gólszerzők közé, miután Kovács István beadását kapásból juttatta a kapuba. A szünetig még két ziccert elhibáztak a fehérváriak, ami megbosszulta magát, hiszen a hosszabbításában a leshatárról kilépő Ádám Martin közelről lőtt a jobb alsóba.

A második játékrészben is Videoton dominált, de a kaposváriak több ígéretes kontrát is vezettek, amelyek főként abból indultak, hogy Ádám Martin remekül tartotta meg a labdákat elöl. Hátul viszont többször is figyelmetlenek voltak a vendégek, s ezt könyörtelenül kihasználták a nemzetközi rutinnal is rendelkező székesfehérváriak. Egy óra elteltével Csiki Norbert maradt le centikkel a kapu előtt Nagy Richárd beadásáról, majd az ellentámadásnál a korábbi horvát gólkirály Futács Márkó már nem tette meg ezt a szívességet és megszerezte második gólját is. A hajrában Nagy Krisztián előtt adódott nagy lehetőség arra, hogy szorosabbá tegye az eredményt, de elhibázta a ziccert.

A feljutó Rákóczi egyáltalán nem ijedt meg nagynevű ellenfelétől, s bártan felvállalta a támadójátékot, ez pedig remek mérkőzést eredményezett. A kaposváriak helyenként jól is futballoztak, ez pedig mindenképp biztató jel a jövőre nézve.

MOL Fehérvár FC–Kaposvári Rákóczi FC 4–2 (3–2)

MOL Aréna Sóstó, 2880 néző. V.: Solymosi (Kóbor, Király K.).

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Nego, Juhász R., Rus, Hangya – Petrjak (Fiola, 80. p.), Pátkai, Hadzic (Nikolov, 38. p.), Kovács I. – Hodzic (Huszti, 85. p.), Futács. Vezetőedző: Marko Nikolic.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Vachtler (Nagy R., a szünetben), Ur, Hegedűs D., Hadaró – Yakymiv (Vojnovic, 60. p.) – Nagy J., Szakály A., Nagy K., Csiki (Bíró D., 64. p.) – Ádám M. Vezetőedző: Disztl László.

Gólszerzők: Futács (5. és a 62. p.), Hodzic (16. és a 40. p.) illetve Ádám M. (8. és a 45+2. p.).

Sárga lap: Rus (12. p.), Ádám M. (65. p.), Nagy K. (72. p.), Szakály A. (76. p.).