Győzelemmel kezdte a középszakaszt a Kaposvári VK

Győzelemmel kezdte a 9–16. helyekért kiírt alsóházi középszakaszt a házigazda Kaposvári VK csapata, amely hat góllal verte a pont nélkül álló szegedi egyletet.

Kaposvári VK–Contitech-Szeged 11–5 (4–0, 3–1, 1–3, 3–1)

Kaposvár, 100 néző. V.: Vogel G., Homonnai.

A Debreceni VSE elleni sorsdöntő csata után három nappal ismét medencébe parancsolták az ezúttal foghíjas Kaposvári VK társulatát. A csapatkapitány Kovács Olivér hiányzott, s bár Sántavy Máté átöltözött – pontosabban levetkőzött –, ő is kihagyta a mérkőzést.

Magabiztosan kezdett a házigazda kaposvári alakulat, s már a első nyolc perces etap végére négygólos előnyt szerzett. Igaz, ehhez az is kellett, hogy Krémer Balázs hárítsa Baróthy Miklós büntetőjét. A folytatásban aztán a szegediek is a kapuba találtak, mivel azonban hármat (is) kaptak, már hatra nőtt a hazai előny.

A harmadik szakaszt a ContiTech-Szeged hozta 3–1-re, a negyediket pedig a házigazda somogyiak ugyanilyen arányban, így a találkozó végére is megmaradt a hat gólos különbség.

Folytatás a jövő héten, szombaton 16 órakor ismét csak hazai környezetben, amikor is a Metalcom-Szentesi VK lesz az ellenfél.

Kaposvári VK: Krémer – Giga (4), Varga Zs. (2), Juhász-Szelei (2), Vindisch (1), Lukács Á. (1), Dobos D. (1), Tóth K. Csere: Nemes B. (kapus), Pataki, Palotás, Németh L., Németh B. Vezetőedző: idősebb Berta József.

ContiTech-Szeged: Molnár D. – Szilvasán (1), Berki R. (1), Fodor R. (1), Farkas K., Baróthy, Korbán. Csere: Zsigri (1), Mekkel (1), Sikter, Irmes, Börcsök M., Micskics. Vezetőedző: Varga Péter.

Emberelőnyös helyzetből született gólok: 9/1, illetve 9/2.

Akciógólok: 10, illetve 3.

Ötméteresek: –, illetve 1/0.

Kipontozódott: Baróthy (a 16. percben), Vindisch (a 26. percben).

Mestermérleg

Idősebb Berta József: – Hoztuk a kötelező győzelmet. Bár betegségek és sérülések miatt foghíjasak voltunk, mégis már az első félidőben eldöntöttük a találkozó sorsát.

Varga Péter: – Az első és a második negyedben bent maradtunk az öltözőben. A szünetben próbáltuk rendezni a sorainkat – a harmadik negyedet nyertük is –, de már késő volt.