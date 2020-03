Ha felépül, újra versenyezni szeretne Szvoboda Bence

Az biztos, hogy mostanában nem fog versenyezni a tízszeres magyar bajnok Szvoboda Bence, a motokrosszozó vállát ugyanis megműtik, s a rehabilitációtól függ, mit hoz számára a jövő.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk Szvoboda Bence nem hosszabbított szerződést csapatával, a HTS KTM Teammel. Pedig a huszonnyolc éves sportoló kiváló szezont futott tavaly, megnyerte a cseh és a magyar MX1-es egyéni moto­krosszbajnokságot, illetve itthon a csapatversenyben is első helyen zárt. Ráadásul a Magyar Motorsport Szövetség elnöksége őt választotta meg az Év Férfi Sportolójának. Még az is benne volt a pakliban, hogy visszavonul, most azonban megtörte a csendet, és az egyik közösségi oldalon elárulta a terveit.

– A szezon első felében biztosan nem fogok versenyezni – írta –, a tavalyi esztendőben sok problémát okozó vállamat megműttetem, ha már így alakult számomra ez a szezonkezdet. Ez egy időre kivon majd a forgalomból, s a rehabilitációm hossza a beavatkozás kimenetelétől is függ majd. Azt tervezem, hogy a felépülésem után újra versenyzek. Horváth Lajostól, a HTS Team tulajdonosától kaptam egy motort, amivel meg tudom csinálni a motoros edzéseimet, valamint a licencem kiváltásában is segít, nagyon hálás vagyok neki ezért a gesztusért.

– Ahogy Horváth Lajos is nyilatkozta a csapat Facebook-oldalán, kapcsolatban maradtunk, de hogy mit hoz a jövő, és hogyan alakul a sorsom a vállműtétem után, arról egyelőre még semmi konkrétat nem tudok mondani – folytatta Szvoboda Bence. – Mivel nem tudtam elkezdeni az évet, esélytelen leszek bármilyen jó év végi helyezésre, így a cseh és a magyar bajnoki címemet sem fogom tudni megvédeni, az Az ADAC MX mastersre pedig hosszú idő után nem neveztek. Most még tényleg minden bizonytalan, egy valamit viszont biztosan tudok: csak akkor állok újra rajtgép mögé, amikor versenyképesnek érzem magam, és ott folytathatom, ahol a tavalyi évben abbahagytam.

Szvoboda Bence rengeteg elismerést is kapott a pályafutása során. Legutóbb szülőfaluja adott neki Balatonberényért emlék­érmet. Nem csak a balatoni település, a somogyi megyeszékhely is elismerte a motokrosszozó eredményeit. Kettőezer-tizenhétben Szvoboda Bence lett az év férfi sportolója Kaposváron. Abban az évben megnyerte a cseh MX2-es bajnokságot, csapatbajnok lett Magyarországon, valamint Szlovákiában és Ausztriában is nyert futamokat.