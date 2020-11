Hendlein Rolandot is meghívták a válogatottba

Egyelőre még nem játszhat mérkőzéseket a Kaposvári Kosárlabda Klub gárdája az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban. A somogyi alakulat legutóbb a Pécsi VSK-Veolia elleni összecsapáson szerepelt még október végén.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a csapatnál jelentkező koronavírus-fertőzésre utaló tünetek jelentkezése után azonnal gyorstesztelés következett. Ez több játékosnál és stábtagnál is pozitív eredménnyel zárult, így azonnal önkéntes karanténba vonult a csapat. Azóta lezajlott a hatósági tesztelés is, amely néhány esetben igazolt fertőzést. Azok számára, akiknél ez fennáll, megkezdődött a hatósági karantén időszaka is. Az első karantén lejártát követően újra edzésbe állhatnak azok, akiknél negatív eredményt hoztak az újabb tesztek.

A pozitív eredménnyel rendelkezőkre pedig a hatósági karantén lejártát követően a szükséges orvosi vizsgálatok várnak. Amennyiben azok nem mutatnak rendellenességet, akkor kapható vissza a pályára lépéshez elengedhetetlenül szükséges sportorvosi engedély.

– A körülmények ismeretében az a célunk, hogy – a válogatott szünetet követően – december 5-én, szombaton este, a Szolnoki Olajbányász elleni idegenbeli mérkőzésen már pályára tudjon lépni a csapatunk – mondta Puska Zoltán, a Kaposvári KK együttesét működtető kft ügyvezetője. – S, ha már válogatott, nagy megtiszteltetés, hogy ismét számítanak a nemzeti együttesnél csapatunk játékosára. Ezúttal Hendlein Roland kapott meghívót Ivkovics Sztojan szövetségi kapitánytól.