Hiába nyert, kiesett a Challenge-kupából a Fino Kaposvár

A Challenge-kupa selejtezőjét sem élte túl a Fino Kaposvár, amely a csütörtök esti hazai visszavágót ugyan megnyerte, az aranyszettet viszont az UVC Holding Graz húzta be, így az osztrákok jutottak tovább.

Fino Kaposvár–UVC Holding Graz 3–2 (–17, 22, 12, 16, –11)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 500 néző. V.: Marschner (cseh), Parvanova (bolgár).

Amolyan bemutatkozásként Nagy Péter két padlószaggató pörölycsapással indított, a házigazda kaposvári együttes karmestere, Keen Cameron pedig gyors egymásutánban két méretes blokkot osztott ki. A folytatás viszont a pályán két portugál légióssal, a kispadon pedig két egykor magyar válogatott játékossal – annak idején Koch Róbert és Mózer Zoltán éveket húzott le Kaposváron – megerősített UVC Holding Graz csapatáé volt. Az osztrákok nem egy alkalommal áttörhetetlen falat húztak a háló felett, s végül magabiztosan húzták be az első játékrészt.

A második felvonás is úgy indult, mint az első, ám ezúttal már a folytatás is jobb volt. A végjátékban Demeter György mester Bögöly Gábort is csatába küldte, aki új színt hozott csapata játékába.

Nehezen indult csak a harmadik játszma, ám a vége annál magabiztosabb – és látványosabb – volt. A hajrában káprázatos teljesítményt nyújtott a Fino Kaposvár: aki a pályán volt, az kivétel nélkül extrát nyújtott. S amire nagyon ritkán van példa; ezt a szettet egyetlen hiba nélkül tudta le a Demeter-egylet, míg a másik oldalon egyre több volt a rontás.

A negyedik felvonást is magabiztosan hozta a Fino, így jó másfél órányi csata után tulajdonképpen minden kezdődhetett elölről. A továbbjutás sorsáról döntő rövidített aranyszettben a „sógorok” a portugál ütőgép, Ribeiro révén villámgyorsan négy pontos előnyt szereztek, s ezt egészen a végéig tartani tudták.

Fino Kaposvár: Keen (5), Horváth K. (7), Nagy J. (12), Nagy P. (21), Bozóki (14), Kalmár Á. (8). Csere: Pápai P. (liberó), Bögöly (–). Vezetőedző: Demeter György.

UVC Holding Graz: Jardim (1), F. Koraimann (10), Unterberger (8), Murauer (7), Ribeiro (23), Steidl (1). Csere: Steiner (liberó), Reiter (5), L. Koraimann (3), Kratz (–). Vezetőedző: Koch Róbert. Edző: Mózer Zoltán.

Demeter György: – Visszafogottan kezdtünk, amire ráment az első játszma. A következő három szettben már úgy játszottunk, ahogy azt elterveztük, ám ez fel is őrölte az erőnket és a figyelmünket, s ez rányomta bélyegét az aranyszettre. Elbúcsúztunk az európai kupaporondtól, ám erre a játékra lehet építeni a jövőben.

Koch Róbert: – Fáradtak voltunk, ám igazából nem is ez, hanem az alacsony kaposvári csarnok zavart meg minket. Az aranyjátszmára szerencsére össze tudtuk magunkat kapni.