Hiányzik még a csapategység a Marcalinál

A hétvégén a hetedik fordulóval folytatódik az ADAMA Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság, mi a Marcali–Toponár összecsapásra fókuszálunk.

A 7. forduló párosítása

Szombat – 16 óra

Marcali–Toponár

Nagyon jó játékosok alkotják a marcali együttest, ám valami még kell(ene) ahhoz, hogy ezt be is tudják bizonyítani. – Sajnos fejben nincsenek ott a játékosok, így nem tudunk igazi csapattá összeállni – hangsúlyozta Virág Krisztián, a Marcali vezetőedzője. – Emiatt kaptunk ki Csurgón is, hiszen teljesen mindegy, milyen taktikát dolgozunk ki, ha egyénileg akkora hibákat követünk el, melyet a csapat már nem tud kijavítani. Gondolok itt arra, hogy a hatodik percben büntetőt ajándékozunk az ellenfelének, majd nem sokkal később szinte öngól rúgunk, ezután pedig a 65. percben újabb 11-est csinálunk. Gyakorlatilag úgy kaptunk ki, hogy az ellenfelünk talán egyszer rúgott kapura…

A szerdai edzést beáldozták és átbeszélték a dolgokat a labdarúgóikkal. – Tisztáztuk, hogy a játékosállományra nézve nagyon bosszantó a helyezésünk – tette hozzá. – Ha a játékosok megértették, amiről beszéltünk és megpróbálnak egymásért küzdeni, akkor elindulhatunk felfelé. Gond az is, hogy sokan dolgoznak az együttesből, így többen nem tudnak edzésre jönni, így csak küzdéssel, hajtással nyerhetünk, ha pedig valaki belehibázik, akkor az egymásra mutogatás helyett a megoldásra kell koncentrálni.

– Nem kezdtünk jól bajnokságot, hiszen az első három fordulóban mindössze egy pontot gyűjtöttünk, ennek ellenére nem volt pánikhangulat, mert a csapat játéka jól nézett ki – mondta Ivusza Gábor a Toponár játékosedzője, aki nyolc találattal vezeti a góllövőlistát. – Érdekes, hogy az elmúlt két fordulóban nem teljesítettünk olyan jól, mégis sikerült győznünk.

A Marcali ellen sem számít könnyű mérkőzésre, hiszen ahogy Ivusza Gábor fogalmazott, idegenben egyik találkozó sem egyszerű. – Általában Marcaliban nekünk jól szokott menni, hiszen remek a pálya, jók a körülmények és a stílusuk is fekszik nekünk, hiszen ők is futballozni szeretnek, nem pedig brusztolnak. Bízom benne, hogy ezúttal is el tudjuk hozni a három bajnoki pontot.

A szezon előtt nem helyezésekben gondolkodtak Toponáron, hanem azt a célt tűzték ki, hogy legyen egy-két olyan fiatal, aki felhívja magára a figyelmet. – Ez sikerült, hiszen a Csurgó ellen is öt saját nevelésű játékos volt a kezdőben, s ezúttal sem lesz ez másként és ez egyedülálló az első osztály mezőnyében, de úgy gondolom, jó úton haladunk.

Adódik a kérdés, mennyire fogékonyak a munkára a fiatalok, illetve mennyire fogadják meg az edzőjük intelmeit? – Abszolút együttműködőek, s ez az ificsapat edzőjének, Czeider Ákosnak az érdeme is – emelte ki a játékosedző. – Előfordul, hogy edzéseken húszan is összejövünk, s többször együtt tartjuk a felnőttek és az ifjúságiak tréningjét is, így nagyon összekovácsolódott a társaság. Aki pedig nem áll be a sorba, attól elköszönünk, csak azok kerülnek fel a „nagyokhoz”, akiknek megfelelő a hozzáállásuk.

Vasárnap – 16 óra

Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő–Nagyatád

A Nagyatád a találkozó esélyese: a keresztúriak még nem nyertek otthonukban, Keszei Ferenc együttese pedig szárnyal idegenben, 3 meccs alatt 9 pontot szorgoskodott össze.

Somogysárd–Kadarkút

Nem lesz könnyű dolga a Somogysárdnak, hiszen azt a csapatot fogadja, mely veretlenül vezeti a pontvadászatot. Ahogy Pandur Ádám, a Kadarkút játékosedzője fogalmazott, nincs nagy titok az éllovasnál, csak a kőkemény, alázatos munka.

Magyaregres–Somogyjád

Az egresiek játékban bárkivel felveszik a harcot, ám eddig a szerencsével hadilábon álltak, mikor, ha nem éppen az újonc jádiak ellen kezdhetnék meg az élbolyhoz való felzárkózást.

Hetes–Csurgó

Az ilyen mérkőzésekre szokták mondani, hogy országos egyes. Már az is meglepő lenne, ha a vendégek akár csak egy pontot is el tudnának csenni Nógely Péterék otthonából.

A Barcs szabadnapos lesz. A Segesd–Nagybajomot november 23-án 13 órakor, a Tab–Balatoni Vasast november 24-én 13 órakor rendezik.