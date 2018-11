Hibátlanul zárnák az első kört a női röpisek

Az MTK ellen zárja a női röplabda NB I. első körét az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem szombaton 17 órakor.

Rangadóval zárul a női röplabda NB I. első köre: a veretlenül menetelő 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem az ugyancsak veretlen MTK vendége lesz a fővárosban szombaton 17 órakor. A két társulat között annyi különbség van, hogy a somogyiak még szettet sem veszítettek. Egy sorozat tehát véget ér Budapesten.

A Szasa Nedeljkovics vezette kaposvári együttes igazából hetek óta a fővárosi rangadóra készül, ennek rendelte alá a bajnoki meccseit is. A kaposvári hölgyeket szurkolók is elkísérik, ami azért is jó jel, mert ők eddig csak győztes meccseket láthattak. Remélhetőleg most szombaton is így lesz ez.

