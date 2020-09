Jó játékkal tizenharmadik a KVK

A KSI együttesét fogadta a Virágfürdőben a Kaposvári VK a BENU férfi vízilabda Magyar Kupa korábbról elhalasztott mérkőzésén.

Kiváló, nyárias idő fogadta a feleket a kaposvári Virágfürdőben a BENU Magyar Kupa tizenharmadik helyéért kiírt, augusztus elejéről elhalasztott mérkőzésen. A kaposváriak a pandémia miatt egy igen megfiatalított csapattal vágtak neki a találkozónak, hiszen a meccskeretben az ifi, sőt még a serdülő együttesből is voltak játékosok.

A megfiatalított KVK jól rajtolt és Horváth Ákos góljával a vezetést is magához ragadta, de megduplázni nem tudta, hiszen egy büntetővel gyorsan egalizáltak a fővárosiak. Vékony Ákos akciógóljával azonban újra a hazaiaknál volt az előny, de egy kontrafaultot követően az üresen maradó Lantos István, majd egy óriási Danka Benedek védés után Gábor Lőrinc vette be a somogyi kaput, így már a KSI csapatánál volt az előny. Vindisch Ferenc ráadásul büntetőt hibázott, így csak a második játékrészben felváltva estek a gólok, majd a maga javára tudta fordítani a meccset a KVK. A vendégek kapusa, Danka Benedek ebben a játékrészben többször is hibázott, s ennek is köszönhetően a kaposváriak kettővel elléptek.

A fordulást követően Vindisch Ferenc és Dobos Dávid találatainak köszönhetően négygólos, megnyugtató előnyre tettek szert a kaposváriak, még úgy is, hogy számos ígéretes helyzetet elpuskáztak. A negyed végére bár kettőre feljött a KSI, de ezzel nem tudtak ráijeszteni a hazaiakra. A negyedik felvonásban a KVK ugyanis a két rutinos játékosának Vindisch Ferencnek és Kovács Olivérnek egy-egy bombagóljával, majd az amerikai Kacper Langiewicz akciógóljával öttel ellépett. A KSI bár ekkor sem adta fel, a zsinórban három somogyi gólnak köszönhetően már percekkel a lefújás előtt eldőlt a tizenharmadik hely sorsa.

Kaposvári VK–KSI 17–12 (3–3, 5–3, 3–3, 6–3)

Kaposvár, Virágfürdő, 60 néző. Vezette: Várkonyi G., Bujka J.

Kaposvári VK: Csiszár – Langiewicz (3), Dobos D. (5), Vindisch (3), Juhász-Szelei (1), Vékony (1), Horváth Á. (2). Csere: Kecskeméti (kapus), Kovács O. (2), Füzi, Majnik, Vörös, Tóth Á. Vezetőedző: Surányi László.

KSI: Danka – Szalai P. (1), Gábor L. (2), Pető (4), Lantos (2), Hajdu, Dubinák (1). Csere: Szalai M. (kapus), Deák (1), Keszthelyi, Csapó (1), Bede, Bódi, Nagy Á. Vezetőedző: Horváth János.

Gól emberelőnyből: 6/3, illetve 9/5.

Gól ötméteresből: 1/0, illetve 2/2.

Kiállítva, végleg cserével: Juhász-Szelei, illetve Lantos.

Surányi László: – Egy jó, edzőmeccs hangulatú találkozót játszottunk, amelyen a fiatalok mindent megtettek. A védekezés mind a két oldalon értékelhetetlen volt, hiszen tizenkét gólt kaptunk. A lőtt gólokkal elégedett vagyok, Egerben kellett volna ilyen támadójátékot mutatni.

Horváth János: – Elég nehéz értékelni a mérkőzést, hiszen hat serdülő játékossal értkezünk Kaposvárra. Ellentétes érzéseim vannak, hiszen lőttünk tizenkét gólt egy OB I.-es csapatnak, de a védekezésünk értékelhetetlen volt. Akármennyire is ügyesek a serdülő játékosaink, de van egy húsz-harminc kilogramm különbség a felnőttek javára, amit nehéz pótolni. Úgy gondolom, hogy egy jó edzőmeccset játszottunk.