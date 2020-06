Két kategóriában is a dobogóra állhattak

A kategóriájában a második, a hatodik géposztályban pedig a harmadik helyen végzett Funcs Tamás és Hidasi Krisztián, a Kaposvári Autósport Egyesület párosa.

– Kisvaszaron kezdődött a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) által kiírt rally hármas bajnokság – tájékoztatott Feitner Viktor, a Kaposvári Autósport Egyesület elnöke. – Szép számmal gyűltek össze versenyzők, mivel az első osztályú mezőny tesztjelleggel részt vett a megméretésen. Ez volt az első olyan hivatalos magyar viadal, melyet a veszélyhelyzet kihirdetése után szerveztek.

A Kaposvári ASE színeiben Funcs Tamás és Hidasi Krisztián egy Ladával képviselte Kaposvárt.

– Az 1.6 kategóriában indultak, s a hatos géposztályban is értékelték őket – tette hozzá az elnök, aki szintén autóversenyző. – A viadal hat gyorsasági szakaszból állt volna, de az utolsót végül törölték. Mind a két értékelést vezették az első nap után Tamásék, az ötödik etapban azonban kaptak egy defektet, s csak emiatt csúsztak le a dobogó legfelső fokáról.

Funcs Tamás, bár még mindig nagyon fiatal, már régóta versenyez, leginkább kisebb megméretéseken vett részt, egy-két sprintversenyen. Hidasi Krisztián a 2000-es évek kezdete óta navigátor, több pilóta mellett is ült már, mint például a kaposvári Stepán Árpád vagy Fábián Lóránt, s az idén döntöttek úgy, hogy összeülnek, s együtt vigégviszik az egész pontvadászatot.

Feitner Viktorék, azaz a Team FV is elkezdte már a felkészülést a szezonra, ám egy nem várt esemény hátráltatta a munkájukat.

– Egy hónappal ezelőtt elkezdtük a munkát, hogy a lehető legjobb formában várhassuk a rajtot – hangsúlyozta Feitner Viktor. – Sajnos azonban az éveleji teszten felborultunk, így most akadt egy kis karosszériamunka a Volkswagen Golf III-asunkon. Mivel van egy másik autónk is, egy Golf I-es, annak az építése is zajlik, s mind a két verdával ott lesz a Team FV a bajnokságban.

Tehát már két csapat rója a kilométereket a Kaposvári Autósport Egyesület égisze alatt, az egyik a Team FV, a másik pedig a Funcs Tamás, Hidasi Krisztián alkotta együttes.

– Tomiék következő erőpróbája a Bakonya-rally lesz, melyet július elején, negyedikén és ötödikén rendeznek – tájékoztatott az elnök. – Mi pedig július utolsó hétvégéjén kezdjük meg a szereplésünket a Siklósi Autó Motor Sport Egyesület által kiírt versenyen. Egyelőre nem bajnoki rendszerben küzdünk meg egymással, hanem csak futamok lesznek. Aztán majd meglátják a szervezők, hogy tudnak-e végeredményt hirdetni.

Az A 1.6 végeredménye: 1. Korom Zsolt, Korom-Kovács Menta (Lada), 2. Funcs Tamás, Hidasi Krisztián (Lada), 3. Nánai Attila, Barabás Márió (Lada).

A 6-os géposztály végeredménye: 1. Németh Péter, Rumszauer András (Honda), 2. Korom Zsolt, Korom-Kovács Menta (Lada), 3. Funcs Tamás, Hidasi Krisztián (Lada).