Erősítette a Csurgói KK egységét a grazi meccs

Grazban játszotta a második edzőmérkőzését a Csurgói KK csapata.

Bencze József fia a csapategység kialakítására használta a találkozót, több olyan összeállításban, ami a páros kapcsolatok kialakítását, javítását szolgálta. Csurgói góllal indult a találkozó, de nem tudott tetemesebb előnyt kiharcolni a somogyi alakulat. Sokáig fej-fej mellett haladt a két csapat és csak az első félidő végére sikerült egy kis előnyre szert tenniük Hanuszéknak. A második játékrész elején gyorsan egalizáltak a hazaiak, majd ismét ellépett a Csurgó. Graz csapata azonban nem hátrált meg és küzdeni tudásból jelesre vizsgázott, hiszen a félidő derekára ismét egyenlő volt az állás, majd a vezetést is átvették amit nem is engedtek már ki a kezükből. A találkozón nem az eredmény volt a lényeges- bár mindig a győzelemre törekszünk- hanem az, hogy élesben gyakoroljunk. Ez a találkozó jól szolgálta ezt , ebből is sokat tanultunk. Bízom benne mire kezdődik a bajnokság összeáll a játékunk.- mondta Bencze József a csurgóiak vezetőedzője. A Csurgó pénteken hazai pályán folyatja a z edzőmérkőzések sorát 16.30-kor az RK Nexe csapatát

fogadja.

HSG HOLDING GRAZ–CSURGÓI KK 31–29 (13–15)

Graz, edzőmérkőzés

Csurgói KK: Pallag-Gebhardt 2, Potocnik 1, Vasvári, Leimeter, 1 Hanusz, 3 Toskic

Csere: Füstös, Bazsó 2, Szeitl 1, Oslak 2, Kerkovits 3 Kovacsevics 2 Astrashapkin 3 Nagy 9 (4)

Edző: Bencze József

HSG GRAZ legjobb dobói: Albek 5, Maritz, Belos 4-4 gól.