Király Eszter és Stadler Csenge is letette a névjegyét a válogatottban

Két kaposvári versenyző is képviselte hazánkat a 16. CMAS Uszonyosúszó Junior Világbajnokságon. Stadler Csenge valamint Király Eszter is remek eredményeket ért el a viadalon.

Az idei junior világbajnokság Egyiptomban, Sharm El-Sheikh városában került megrendezésre. A nemzetközi megmérettetésen a magyar válogatott tizennégy versenyzője és edzőik képviselték hazánkat. Az úszók remek eredményeket értek el, hiszen összesen nyolc érmet szereztek. A kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE két sportolója igen kitett magáért, hiszen a korábbi világbajnoki ezüstérmes Stadler Csenge három éremmel térhetett haza, míg a többszörös magyar bajnok Király Eszter, akinek ez volt az első nagy nemzetközi megmérettetése egyéni csúcsokat úszott. A junior mezőny erősségét mutatta az, hogy a döntőbe került versenyzők sorrendje csak századmásodperceken múlt és ezekben az igen izgalmas és színvonalas futamokban sikeresen megállták helyüket a somogyiak.

– Mind a két versenyző teljesítette, amit előzetesen vártam tőlük – mondta idősebb Kovács László, az 1.MCM-Diamant Adorján SE mesteredzője. – Annak ellenére, hogy a körülmények nem voltak ideálisak, hiszen 39-40 fokos meleg volt és a víz hőfoka is 28 fok feletti volt. Stadler Csenge 200 méteres uszonyos gyorson hozta a várt ezüstérmet. 400 méteren két éremben bíztam, de Csenge és Eszter elé került egy görög versenyző, úgy hogy a három úszó között nem volt négy tizedmásodperc különbség a célba érkezéskor. Király Eszterrel tavasszal teljesítette a 400 méter uszonyos gyors szintidejét, amelyet a világbajnokságon öt másodperccel javította meg, felülírva egyéni csúcsát. Összességében elégedett vagyok, de, ha megfelelőbbek a körülmények, akkor biztosan jobb eredmények születtek volna.

– A franciák kivételével mindenki ott volt, aki számít ebben a sportágban – tette hozzá id. Kovács László. – Születtek meglepő eredmények, hiszen az egyiptomiakkal nagyot küzdöttek a magyarok a 4×1000 MIX váltóban, míg a görögök versenyzők kiemelkedőt nyújtottak.

Eredmények: Stadler Csenge: 4×100 m uszonyos gyors MIX váltó 2. hely, 100 m uszonyos gyorsúszás 5. hely, 200 m uszonyos gyorsúszás 2. hely, 400 m uszonyos gyorsúszás 3. hely. Király Eszter: 200 m uszonyos gyorsúszás 6. hely, 400 m uszonyos gyorsúszás 4. hely.

A két kaposvári sportoló a váltóban is szerepelt. Az előfutam során Király Eszter ugrott utolsónak a medencébe és élete eddigi legjobb úszásával juttatta döntőbe a 4×100 méteren az uszonyos gyorsváltót.

– Nagyon jó éreztem magam a világbajnokságon, sok új barátot szereztem és még nagyobb lett a motivációm a következő évekre – mondta Király Eszter. – Szerettem volna éremmel hazatérni, de nem lehetek elégedetlen, hiszen az egyéni csúcsok kárpótoltak. Úgy érzem, hogy 400 méteren mindent kiúsztam magamból, egyéni csúcsot döntöttem, sajnálom, hogy nem párosult éremmel.

– Ez volt az eddigi legeredményesebb világversenyem, hiszen két éve Tomkszban egy ezüst-, míg a tavalyi Európa-bajnokságon két bronzérmet szereztem – nyilatkozta a három érmet szerző Stadler Csenge. – A szervezés lehetett volna jobb is, a körülmények nem voltak ideálisak, mivel kint 38-40 fok volt és nyílt medencében úsztunk. Ez mindenkit hátráltatott, de összességében örülök, hogy ezt ki tudtam hozni belőle. 200 és 400 méter is nagyon szoros volt a mezőny, de ismertem a vetélytársaimat, tudtam, hogy mire számíthatok tőlük.