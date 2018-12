Közte tíz, kiütötték a Kaposvárt

A papírformának megfelelően elvitte a bajnoki pontokat Kaposvárról a PannErgy-MVLC-Miskolc csapata. A vendégek a harmadik negyedben felőrölték a somogyiakat, s végül kiütéses sikert arattak.

Hazai szempontból jól indult a mérkőzés, hiszen Nikola Giga rögtön az első támadásból megszerezte a vezetést a Kaposvárnak, majd Krémer Balázs remek védésének köszönhetően maradt a hazai előny, ami Juhász-Szelei Norbert zúgó kapufájánál majdnem megduplázódott. A vendégek azonban gyors egymásutánban kétszer is bevették Krémer Balázs kapuját, majd a negyedet Stojanovic Ognjen bombája zárta. A második felvonást ismét kaposvári gól vezette be, ezúttal Dobos Dávid volt eredményes, de ezt követően újra a vendégeké volt a főszerep. A Miskolc már ötgólos fórra is szert tett, amikor érkezett Lukács Ábel szert a Miskolc, melyből egyet tudott csak faragni.

A fordulás után Stajanovic Ognjen, Hornyák Olivér és Lőrinc Bálint találataival nagyon ellépett a B szakasz harmadik helyén álló Miskolc. Az utolsó negyedre már csak az maradt kérdéses, hogy mennyivel nyernek a miskolciak, akik végül magabiztos, tízgólos siket arattak. A még nyeretlen kaposváriakra még egy mérkőzés vár ebben az évben, amikor is a bajnokesélyes OSC Újbudát fogadják.

Idősebb Berta József: Ebben az évben még nem tudtunk teljes csapattal kiállni, ezúttal sem sikerült. A lelkesedés és a szándék megvolt, de az akarás elvitte a higgadt fejeket.

Sike József: Csak mi hibázhattunk, így komolyan kellett vennünk a mérkőzést. Abból a szempontból is nehéz meccs volt, hogy soha, senki nem akar meghalni és a Kaposvár is ez ellen küzd. A mérkőzés pikantériája, hogy ifjabb Berta József jól ismeri a csapatunkat, hiszen az előző évben Miskolcon játszott, így sok elemet ismer a játékunkból. A harmadik negyedtől fizikálisan jobbak voltunk, de nincs tízgólos különbség a két csapat közt.

Kaposvári VK–PannErgy-MVLC-Miskolc 4–14 (1–3, 2–4, 0–4, 1–3)

Kaposvár, Virágfürdő, 250 néző. Vezette: Csanádi Zs., Veilandics Z.

Kaposvári VK: Krémer – Vindisch F., Giga 1, ifj. Berta J., Pataki G., Juhász-Szelei, Varga Zs.. Csere: Nemes B. (kapus), Lukács Á. 1, Dobos D. 2, Sántavy, Telegdy A., Németh L., Németh B. Vezetőedző: idősebb Berta József.

PannErgy-MVLC-Miskolc: Csoma K. – Stojanovic 3, Misic 2, Bowen 2, Vadovics 2, Lőrincz B. 2, Milicic. Csere: Nagy Á. 2, Banicevic, Bedő K., Szőke Sz., Hornyák O. 1, Vad L. Vezetőedző: Sike József.

Gól emberelőnyből: 12/1 illetve 11/3.

Gól ötméteresből: 1/1 illetve 2/1.

Kiállítva, végleg cserével: Varga Zs. (26. p.), Pataki G. (27. p.).

Kipontozódott: Telegdy A (21. p.).

