Lefutballozta a kieső Rákóczi a dobogóra hajtó Diósgyőrt

Másodszor is legyőzte hazai pályán a Kaposvári Rákóczi FC a Diósgyőrt labdarúgó OTP Bank Ligában. A 29. fordulóban somogyi zöld-fehérek taktikus és tudatos futballal tartották otthon a három bajnoki pontot.

A Puskás Akadémia FC után egy újabb dobogóra hajtó együttes, a Diósgyőri VTK várt az élvonaltól már búcsúzó Kaposvári Rákóczira. A somogyi zöld-fehérek a felcsútiak ellen egy igen szoros mérkőzést vívtak, ez alapján pedig bártan reménykedhettek egy hasonlóban a DVTK ellen is. Ennek megfelelően indult az összecsapás, hiszen veszélyes támadásokat vezetett a Rákóczi. Az első percekben Ádám Martin tudott kapura fordulni, de a röviden álló Antal Botond jól zárta a szöget, de így is nagyot kellett védenie. A nyolcadik percben azonban már az egykoron Kaposváron is megfordult hálóőr is tehetetlen volt: Hadaró Valentin fejelt vissza egy előre vágott labdát a leshatáron álló Ádám Martinnak, aki laposan centerezett a remekül érkező Bévárdi Zsombor elé, a középpályás pedig nyolc méterről gurított a jobb alsóba, s rögtön ünnepelte is első NB I.-es gólját. A vezető gól megszerzése után a Kaposvár átadta a területet, de a már görcsösen akaró borsodiak ezzel nem tudtak mit kezdeni. A hazaiak uralták a középpályát, ahol sokat ütköztek, sok labdát szereztek, hátul pedig szinte hiba nélkül futballoztak. A kontrákban azonban nem sok veszély rejtőzött, de egy pontrúgás után csak Antal Botondon múlt, hogy nem növelte előnyét a Rákóczi. Nagy Richárd szabadrúgása után ugyanis Dinko Trebotic fejelt közelről, de a diósgyőriek kapusa nagy bravúrral ki tudta piszkálni a bal alsóba tartó labdát.

A második játékrészre négyet (!) cserélt a vendég együttes. Feczkó Tamás ezzel is jelezte, hogy bizony nem elégedett csapata játékával. Ami nem is csoda, hiszen a már biztos kieső Rákóczi akarata érvényesült Sőt, a második félidő elején újabb történelmi pillanat következett: a kaposváriak megkapták az első büntetőjüket a szezonban miután Vági Márton rúgta meg Bévárdi Zsombort a tizenhatoson belül. A jogos tizenegyest Nagy Richárd lőtte a kapu közepébe. A hazaiak középpályása végig nagy kedvvel futballozott, a gólja után még kiharcolt egy veszélyes helyről járó szabadrúgást, melyet a szintén remeklő, sokat labdát szerző Szakály Attila tekert veszélyes kapura, azonban Antal Botond a levegőben úszva szögletre tudott menteni. A kétgólos előnyét magabiztosan őrizte a Rákóczi, s a hajárban több veszélyes kontrát is vezetett, melyek után lehetett érezni, hogy van még gól a hazaiakban. Ez nem is maradt bennük, hiszen Csiki Norbert nagyot sprintelt a labdával a bal szélen, majd pontosan adott középre, ahol Nagy János bevetődve, védhetetlenül fejelt a kapuba.

A jó hangulatú összecsapáson a már kieső Kaposvári Rákóczi FC sokkal jobban futballozott, mint a dobogóért küzdő DVTK, amely szinte helyzetet sem tudott kialakítani. A somogyi zöld-fehérek másodszor is le tudták győzni hazai környezetben a tabella elejéhez tartozó borsodi riválisukat.

Kaposvári Rákóczi FC–Diósgyőri VTK 3–0 (1–0)

Kaposvár, Rákóczi-stadion, 850 néző. V.: Berke (Szécsényi, Becséri).

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Nagy J., Ur, Szabó A., Hadaró – Szakály A., Trebotic (Hegedűs D., 85. p.) – Bévárdi, Palic (Nagy T., 70. p.), Nagy R. (Balázs Zs., 69. p.) – Ádám M. (Csiki, 76. p.) Vezetőedző: Disztl László.

Diósgyőri VTK: Antal – Vági, Polgár (Tabakovic, 69. p.), Szűcs K., Memolla (Shestakov, a szünetben) – Márkvárt, Adukor – Korbély (Hasani, a szünetben), Rui Pedro, Cortés (Kiss T., a szünetben) – Ivanovski (Molnár G., a szünetben). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Gólszerzők: Bévárdi (8. p.), Nagy R. (48. p. – 11-esből), Nagy J. (89. p.).

Sárga lap: Ur (45. p.), illetve Korbély (39. p.), Ivanivski (45. p.), Feczkó (45. p. – kispadról), Márkvárt (65. p.), Kiss T. (75. p.).