Mennyei Megyei: két hét csúszás után rajtol a bajnokság

Az első két tavaszi forduló halasztása után a hétvégén elrajtol az ADAMA megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. Az ősszel legjobban szerepelt újonccsapat, az ötödik helyen álló Fonyód a mezőny második feléhez tartozó, amúgy a masszív csapatok közé tartozó Csurgót fogadja. A meccsek egységesen, kivéve a Segesd–Nagybajom összecsapást, mely 12.30 órakor lesz – vasárnap 14.30 órakor lesznek.

Fonyód–Csurgó

– Egyetlen helyen változott csupán a keretünk télen: Varga Balázs kapus a megye kettes Lengyeltóti csapatában folytatja – mondta Deme Norbert, a házigazda Fonyód játékosedzője. – Más kérdés, hogy öt játékosunk is Ausztriában dolgozik, s nem tudni, hogy ott meddig tart a szezon, vagyis mikor csatlakozhatnak majd újra hozzánk. Természetesen bízom a csapatomban, ám magam is érdeklődve várom a bajnoki nyitányt. Extrém körülmények között kellett dolgoznunk, ám amit lehetett, azt elvégeztük. Edzőmeccseink maradtak el; volt köztük olyan, amelyet mi mondtunk le, mert hat-hét játékosunk is beteg volt.

– Sem sérült, sem beteg, sem pedig eltiltott játékosunk nincs, vagyis ahogy mondani szokás, mindenki a fedélzeten. Éppen ezért bizakodunk; mindenképpen nagy csatát várok, s azon leszünk, hogy pontokkal térhessünk majd haza – mondta Beke Lajos, a vendég Csurgó mestere.

A tervek szerint a nagyok bajnokiját Fonyódligeten az Erzsébet-táborban rendezik, míg az ifik és az U16-os csapatok a hegyen a Fonyódi Petőfi SE sporttelepén játszanak majd.

Segesd–Nagybajom

A segesdi egylet az ősszel csak öt ponttal szerzett kevesebbet, mint a Nagybajom. Ez most még tovább nőhet – vagy éppenséggel csökkenhet.

Balatonkeresztúr–Balatoni Vasas

Ha a Balatoni Vasas valóban a megyei bajnoki címben gondolkodik, akkor Keresztúron is be kell(ene) gyűjtenie a három pontot.

Toponár–Balatonlelle

Bár a bajnoki címvédő Balatonlelle pontosan kétszer annyi pontot gyűjtött, mint ellenfele, a Toponár hazai pályán mindenkire veszélyes (lehet).

Karád–Marcali

Új mesterrel – Hanusz János ült le a kispadra – és új reményekkel várja a tavaszi bajnoki rajtot a Karád az egykoron sokkal szebb napokat is megélt Marcali ellen.

Babócsa–Kadarkút

A papírforma hazai sikert sejtet, s ez esetben a két csapat helyet is cserélne egymással a bajnoki tabellán.

Magyaregres–Somogysárd

Mindkét csapat a mezőny első felében található; a hazai pálya az egresiek felé billentheti a mérleg nyelvét.

Tab–Nagyatád

Nehezen hihető, hogy a sereghajtó Tab a majd négyszer annyi pontot gyűjtött, feljutási terveket szövögető Nagyatád ellenében kezdi meg a tavaszi pontgyűjtést.

Megyei II. osztály/Dél: Hetes–Kaposfüred, Csököly–Böhönye, Mezőcsokonya–Somogyudvarhely, Csokonyavisonta–Kaposmérő, Barcs–Juta, tarany–Kaposfő. A Kiskorpád csapata szabadnapos lesz.

Megyei III. osztály/Észak: Szőlősgyörök–Kisbárapáti, Osztopán–Mernye, Bodrog–Somogyszil. A Törökkoppány csapata szabadnapos lesz.

Mivel a szombat munkanap lesz, ezért az összes mérkőzést vasárnap 14.30 órakor játsszák.

A megyei II. osztály/Északi csoport és a megyei IV. osztály/Balaton csoport a jövő hétvégén, a megyei III. osztály/Déli csoport rá egy hétre, a megyei IV. osztály Kapos csoport és Rinya csoport mezőnye pedig március utolsó napján, illetve április 1-én rajtol majd.