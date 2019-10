Megnyerte első arénás meccsét a Fino Kaposvár

Három szett elég volt ahhoz, hogy a Fino Kaposvár NB I.-es röplabdacsapata legyőzze hazai pályán a DEAC-ot.

A vártnál sokkal nagyobb csatára késztette az első szettben a férfiröplabda NB I. B-csoportjának sereghajtója a Fino Kaposvárt, mely főleg a védekezéssel állt hadilábon. Ennek ellenére már ekkor is látszott, óriási a tudásbeli különbség a két gárda között, így hiába küzdött nagyot a DEAC, csak megnehezíteni tudta a rekordbajnok dolgát.

A második felvonást végig vezetve nyerte meg a somogyi együttes, ami különösen feltűnő volt, hogy az argentin mester, Ruben Wolochin rengeteget cserélt, folyamatosan forgatta a csapatát. Akik pedig lehetőséget kaptak, éltek is vele, ami a jövőre nézve biztató lehet, hiszen egy kőkemény szezon vár a nagy terveket szövögető rekordbajnokra. A szurkolói ankéton ugyanis Bögöly Gyula elnök hangsúlyozta, a bajnoki cím és/vagy a Magyar Kupa-győzelem a cél.

A harmadik, s mint utóbb kiderült az utolsó etapban is jobbára az történt a pályán, amit a tavalyi szezon bronzérmese akart. Hiába loholtak folyamatosan riválisuk után a vendégek, nem tudták átvenni a vezetést, még annak ellenére sem, hogy Tóth A. és Hubicska is kiváló napot fogott ki. A hazaiknál a két center, Nagy József és Ilya Makarov, valamint Horváth Kristóf is sokszor tesztelte, mennyit bír a Kaposvár Aréna parkettje és Kalmár Ákos és Bozóki Bence is vastagon kivette a részét a sikerből, persze ehhez az is kellet, hogy Keen Cameron és az olasz-argentin Ignacio Martinez is kiváló labdákkal szolgálta ki őket. S ahogy fentebb már említettük, mindenki, aki pályára lépett, hozzátette a magáét a győzelemhez.

A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a sérüléssel bajlódó Kruzhkov is pályára lépett, sőt pontot is szerzett.