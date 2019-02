Megszakadt a Rákóczi remek sorozata

A Budaörs SC együttesét fogadta a Merkantil Bank Liga NB II. 23. fordulójában a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek korán hátrányba kerültek, s ezt nem is tudták ledolgozni, így hosszú idő után ismét vereséget szenvedtek hazai pályán.

Remek iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat bátran támadott, s ebből igen közönségszórakoztató játék alakult ki. Az első komolyabb helyzet Sajbán Máté előtt adódott, de ezt még elpuskázta a támadó, akárcsak a másodikat, azonban a harmadikból már bevette Slakta Balázs kapuját. Igaz, ekkor már nem volt nehéz dolga, hiszen Czvitkovics Péter kiugratását követőn csak a kapussal állt szemben. A kaposváriak idegesen futballoztak, s az ebből adódó hibákat kihasználta a Budaörs, de az előnyét nem tudta növelni a fővárosi gárda.

A második félidőben már jobban, akaratosabban játszott a Kaposvár, ez helyzetekben is megmutatkozott. Nagy Richárd beállítása lendületet hozott a Rákócziba, több esetben nem tudták tartani az apró termetű játékost a fővárosiak. Ebből adódott a somogyiak legnagyobb helyzete, de a Nagy Richárd buktatásáért megítélt büntetőt Ádám Martin elhibázta. Ami még ennél is fájóbb hazai szempontból, hogy a középpályás nem sokkal később összeesett labdavezetés közben, s rögtön a bokájához kapott, végül pedig hordágyon hagyta el a pályát. A folytatásban mindent megtett az egyenlítésért a Rákóczi, de a vendégek egy gyors kontra végén a korábban Kaposváron is futballozó Fejős Áron találatával lezárták a mérkőzést.

A felsőházi rangadó végül budaörsi sikerrel zárult. A fővárosiak ezzel megszakították a Rákóczi 2018 augusztusa óta tartó hazai veretlenségi sorozatát.