Megyefoci: legyőzné a tanítvány a mesterét

Mivel március 15-e vasárnapra esik, így az ADAMA Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság összes mérkőzését szombaton rendezik. Sőt, a második és a negyedik vonalban is 14-én lépnek pályára a csapatok.

A 19. forduló párosítása

A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint, igazodva a kormány koronavírus megfékezésének érdekében elrendelt veszélyhelyzethez, minden hazánkban rendezett mérkőzést zárt kapuk mögött kell megrendezni. Így a Somogy megyei első-, másod-, harmad- és negyedosztályú labdarúgó-találkozókra sem mehetnek be nézők. Az alsóbb osztályú és az utánpótlás pontvadászatokban (NB III. és megye) az MLSZ 25 főben maximálta csapatokként (labdarúgók, stábtagok, illetve regisztrált sportszakemberek, -vezetők) az összecsapásokon résztvevők létszámát. Meccsek tehát lesznek – az összes osztályban szombaton 14.30 órakor –, s mi a Toponár–Somogyjád összecsapást emeltük ki.

Toponár–Somogyjád

A téli szünetben Bogdán Benjámin (kapus – Tamási), Albrecht Benedek (Boda), Krénusz Álmos Bulcsú (Gázgyár) tért vissza a toponáriakhoz, Zatykó Szabolcs pedig újrakezdte a focit.

– Érdekes az eddigi szereplésünk, kísértetiesen hasonlít az őszi kezdésünkhöz – mondta Ivusza Gábor, a Toponár vezetőedzője. – Szinte ugyanazokat az eredményeket értük el és a mérkőzéseink is hasonló forgatókönyv szerint alakultak, s a szerencse sem pártolt még vissza mellénk, hiszen a végén buktunk pontokat, de ez minden bizonnyal fordulni fog.

Az a Somogyjád lesz az ellenfelük, mely az előző játéknapon megszerezte első győzelmét.

– Személy szerint szurkolok nekik, hiszen szimpatikus együttes, ráadásul Gáspár Andrással jó kapcsolatot ápolok, mivel edzőm is volt – tette hozzá Ivusza Gábor. – Örülnék a bentmaradásuknak, de ha lehet, ne most induljanak el fölfelé. A találkozótól egyébként győzelmet várok, minden más eredmény csalódás lenne számunkra, pláne azért is, mert hazai pályán játszunk.

A sereghajtónál nagy volt a játékosmozgás, elment Barátúri Máté, Vajandt Gyula, Dobos Bence, Vajandt Krisztián, Szegi Ádám, Horváth Milán és Sovák Máté (utóbbi három abbahagyta a focit). Jött Horváth Norbert, Pór Zoltán, Horváth Ferenc, Horváth Ádám, Ferencz Márton, Mátrai László, Varga Dávid (utóbbi kettő újrakezdte), Árbogászt András, Belovics Dominik, Kustos Péter, Balogh József és Navratil Gábor.

– Természetesen örülünk a győzelemnek, szinte szó szerint kiküzdöttük, kiharcoltuk a három pontot – fogalmazott Gáspár András, a Somogyjád vezetőedzője. – De azt tudomásul kell venni, hogy megye egyből nem tudtunk igazolni, az összes labdarúgó a második vonalból érkezett hozzánk, ezért vérmes reményeink nincsenek. Ugyanabban fogunk bízni ezután is, amiben eddig, az pedig a csapatmunka. A Csurgó ellen bejött, hiszen 0–2-ről tudtunk fordítani, úgy, hogy még büntetőt is hibáztunk. Ha posztokra bontjuk az első osztály csapatait, akkor vélhetően az összes riválisunk – legalábbis papíron – erősebb nálunk.

A szezonnak úgy vágtak neki, hogy a Csurgót, a Barcsot és a Segesdet is meg kell verniük, s ha esetleg még egy-két pontot el tudnak csípni, akkor szinte biztosan bennmaradnak. – Ráadásul nem az utolsó helyen, s nem is adminisztratív úton – emelte ki Gáspár András. – Pillanatnyilag azonban még nem gondolunk a jövőre, bármi is legyen a pontvadászat végeredménye, még kérdéses a következő szezonbeli szereplésünk. Az idény hátralévő részében arra fogunk törekedni, hogy kialakítsunk egy 14-15 labdarúgóból álló együttest, mely majd valamelyik osztályban megkezdik vagy a megye egyet vagy a kettőt.

A Toponár elleni összecsapásról szólva hangsúlyozta, ha sikerülne nekik az a bravúr, ami sok más együttesnek sem jött össze, hogy kikapcsolják a hazaiak motorját, Ivusza Gábort, akkor lehet esélyünk. – Meg kell akadályoznunk, hogy labdát kapjon, illetve, ha nála van a játékszer, akkor a lehető legrövidebb úton próbáljuk meg levédekezni. Ivusza Gábor amúgy a Rákócziban és Nagyberkiben is volt a játékosom, s azóta sem lett rosszabb labdarúgó, sőt…

A játéknap további párosítása (kezdés – szombat 14.30 óra): Marcali–Kadarkút, Hetes–Nagyatád, Magyaregres–Nagybajom, Somogysárd–Balatoni Vasas, Balatonkeresztúr–Balatonmáriafürdő–Barcs, Segesd–Tab.