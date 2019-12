Mínusz egy fokban startoltak el a futók

Ha Mikulás, akkor futás; már az ötödik Mikulásfutását rendezte Siófokon a Balatuning Egyesület a Hajóállomáson.

A mínusz egy fokos hideg ellenére is akadtak mintegy félszázan, akik úgy döntöttek az ebéd utáni szieszta helyett inkább futnak két kilométert, sőt sokan közülük még jelmezt is húztak, amiért külön ajándék járt a szervezőktől. Szinte mindenkin akadt valami piros, a Mikulás-sapka már-már általános viselet ilyenkor a futók között. Miután a kicsiknek a roller és a bicikli is engedélyezett volt, sokan a kutyájuk mellett ezekkel vágtak neki a távnak Molnár Attila által levezett bemelegítést követően.

A résztvevők persze a Mikulás rajtjelére indultak, motoros Mikulások felvezetésével, akik közül a kicsiknél, a lányok mezőnyében családi verseny zajlott, hisz Kézdy Blanka testvérét Biankát megelőzve ért elsőként a célban, míg a fiúknál Dévényi Tamás nyert. A felnőttek közt pedig Kovács Alexander, illetve Csank Renáta voltak a leggyorsabbak, akik közül az utóbbi az előző évben is győzni tudott.

A célban éremmel várták a futókat, de a büfé is minden igényt kielégített volt még forró csoki és sütemény is, az eredményhirdetés előtt pedig egy szerencsés még egy tízezer forint értékű tombolaajándékkal is gazdagodott. Jól szervezett esemény volt, mely talán több résztvevőt érdemelt volna, hisz létszámban elmaradt a másik decemberi, siófoki sportrendezvény, a szilveszteri futás mögött, ám remélhetőleg ez sem lesz ez mindig így.

A futást követően, aki még úgy gondolta a Jégkikötőben korcsolyázhatott is egyet, vagy akár felülhetett a Mikulás-hajóra.