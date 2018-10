Molnár bedeszkázta a kaput – ikszelt Dorogon a BFC Siófok

Képtelen vendégként nyerni a BFC Siófok, amely ezúttal kihozta a maximumot a dorogi mérkőzésből. Molnár remekelt, neki köszönhető az egy pont, ám a támadójáték még mindig nem működik...

Dorogi FC–BFC Siófok 0–0

Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, 500 néző. Vezette: Pillók Ádám (Bede Tamás, Hofbauer Roland)

Pocsékul kezdtek a balatoniak, akik már a huszadik másodpercben gól kaphattak volna, amikor Molnárt átemelték, ám Fehér a kapu előterében kivágta a labdát… Az első félidőben azért akadtak lehetőségeik a somogyiaknak, Csibra (2. perc), majd egy Elek fejes (9. perc), sőt az első huszonöt perc után már ők domináltak. Fehér lövése is gólt ért volna, ahogy Bolláé is, sőt az utóbbi bepasszolt labdája után Petneházi stukkolásából is megszülethetett volna a vezetőtalálat.

Az első félidő ki-ki meccset hozott, a második játékrész azonban már egyértelműen a házigazdáké volt. Molnár viszont mindent védett, amit lehetett, meg is jegyezték a hazai szurkolók, ha itt dorogi gól lesz, az csak egy potya lehet… A balatoniak kapusa minden elismerést megérdemelt, többek közt Faragó két ziccerénél, valamint Hegedűs és Sitku kísérleténél is nagyot mentett.

A dorogiak esetében meg kell jegyezni, az utóbbi hat forduló mindegyikében csak a második félidőben szereztek gólt. Ez vélhetően Sitku beállásának is köszönhető, aki ezúttal is felpezsdítette a hazai támadójátékot. A siófoki oldalon meg kell jegyezni, nem volt olyan momentum, amire azt lehetne mondani: mutatkozott egy esély arra, hogy megnyerjék a mérkőzést.

A találkozó ezúttal is igazolta, hogy a BFC Siófok nem erős a párharcokban, olyan klubokkal, akik ezt erőltetik, mint ezúttal a Dorogi FC, hiszen finoman szólva nem tudják felvenni azt a bizonyos kesztyűt. Most sikerült egy pontot szerezni Molnár kapusnak köszönhetően, ám szomorú, hogy a balatoniak tizenhárom forduló után még mindig nyeretlenek idegenben.

A védekezés ezúttal is rendben volt, ám most megint hiányzott a gól: amióta Mihalecz István átvette az együttest, hat bajnokin két rúgott gól a mérleg. Ez nagyon kevés…

Dorogi FC: Horváth G. – Erdélyi, Lénárt, Nagy Zs., Papp M. – Faragó, Mészáros, Kitl, Szedlár (Vígh – 82.p.) – Paudits (Sitku – 61.p.), Városi (Hegedűs M. – 66.p.). Vezetőedző: Miskei Attila.

BFC Siófok: Molnár P. – Gál M., Fehér Zs., Lorentz, Csibra – Horváth A., Réti (Csilus T. – 71.p.) – Bolla, Petneházi (Tóth M. – 71.p.), Medgyes (Hidvégi – 91.p.) – Elek B. Megbízott edző: Mihalecz István.