Nagy lökést adhat a Vegyész elleni siker a Finonak

Immáron negyedik alkalommal ad otthont az Érd Aréna a röplabda Magyar Kupa-döntőnek. A Fino Kaposvár férfiröplabda-csapata a bronzéremért lép pályára. a Kazincbarcika ellen.

Az idén is az Érd Arénában rendezik a röplabda Magyar Kupa döntőjét, az urak, nevezetesen a LV Sport Pénzügyőr, a HÉP-Kecskeméti RC, a Vegyész RC Kazincbarcika és a Fino Kaposvár szombaton, míg a hölgyek (a Vasas Óbuda, a Jászberény, a Békéscsaba és a Nyíregyháza) vasárnap küzdenek meg az érmes helyezésekért. A férfiaknál a finálét, mely délután három órakor órakor kezdődik, a Vegyész RC Kazincbarcikát kiejtő LV Sport Pénzügyőr és a HÉP-Kecskeméti RC játssza. A bronzcsatában pedig, 12.30 órakor, Somogy–Borsod párharcot rendeznek.

A Fino Kaposvár a TFSE és a MÁV Előre SC legyőzésével jutott az elődöntőbe, ahol a hirös városiakkal kerültek össze. A hazai összecsapás nagy küzdelmet hozott, melyből Demeter György csapata került ki győztesen, de mivel 3–2 lett a végeredmény, így csak úgy juthattak volna a fináléba, ha bármilyen arányban nyernek Kecskeméten vagy legalább két szettet behúznak, s akkor az aranyszettben kiharcolhatták volna a döntőt. A negyedik etapban közel is álltak a „hatodik” felvonáshoz, ám kikaptak, így Dávid Zoltán együttese örülhetett a a döntőbe jutásnak.

A Vegyész RC Kazincbarcika a SZESE Győr ellen kezdte a Magyar Kupát, majd a MAFC BME következett, a fináléba kerülésért pedig az LV Sport Pénzügyőrrel csaptak össze. A borsodiak voltak a találkozó esélyesei, ám a fővárosiak hazai pályán és idegenben is nyerni tudtak, így történetük során először hódíthatják el a serleget. Az egyszerre négy fronton szereplő Vegyész ezután görbe került, hiszen a pontvadászatban is kikapott Kovács Zoltánéktól, s a nemzetközi kupában sem termett sok babér számukra, így kérdéses, milyen formát mutatnak majd az Érd Arénában a harmadik helyért zajló küzdelemben.

A Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár-összecsapás nagy múltra tekint vissza, sokáig az egyik legnagyobb rangadónak számított a honi röplabdázásban. Több kupa és bajnoki döntőt is vívott már egymással a két gárda, sőt volt olyan esztendő is, amikor Közép-európai Ligában is találkoztak, de ebben a szezonban még nem mérték össze tudásukat, miután az NB I.-es alapszakaszban két külön csoportba kerültek, s a kupában is külön ágon szerepeltek.

Nagy József győzelmet vár a Finótól a bronzmeccsen

– Abban biztos vagyok, hogy egy nagyon jó meccset fogunk játszani a Vegyésszel és szerintem jó esély van arra, hogy megverjük a Barcikát – mondta Nagy József, a Fino Kaposvár rutinos centere. – A harmadik hely nagy siker lenne, s nemcsak ezért, mert fiatal az együttesünk, hanem azért is, mert egy Kazincbarcika elleni siker nagy lökést adhatna a továbbiakra, s a csapat is megnyugodhatna egy kicsit. Hozzátette: az elődöntő után nagyon csalódottak voltak, a Kecskemét elleni bajnokin aztán mindenki nagyon odatette magát, s megmutatták, így is tudunk játszani.