Nagyszabású tornának adott otthont Siófok

Már elsőre is nagy sikert aratott a Balaton Trófeáért kiírt utánpótlás labdarúgó-torna. A rendezvényen tizenöt ország fiataljai léptek pályára, hogy eldöntsék, ki a jobb.

Négy napon keresztül zajlottak a küzdelmek Siófokon az első alkalommal megrendezett Balaton Trófea elnevezésű nemzetközi utánpótlás labdarúgó-tornán. A rendezvényen hét utánpótlás korosztályban, 120 csapat, több mint kétezer játékosa mutathatta meg magát. A nagyszabású viadalon Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Franciaország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Montenegró, Németország, Olaszország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia és természetesen a rendező, Magyarország csapatait is pályára szólították. Somogy megyét egyedül a rendező, Siófoki Bányász csapata képviselte, de a szervezők bíznak benne, hogy a következő évben egyre több megyei egyesület kapcsolódik majd be a küzdelemsorozatba. A Balaton Trófeát a holland Euro-Sportring szervezte, amely az UEFA kiemelt partnere, s Európa szerte rendez utánpótlás labdarúgó-tornákat.

– A magyarországi torna megrendezésének ötlete elég régre datálódik – mondta Csendes Balázs, schedule manager. – A Siófoki Bányász több Euro-Sportring által rendezett megmérettetésen is részt vett. Ezek alkalmával kötött ismeretséget a klub az Euro-Sportring Kelet-európai vezetőjével, aki megkereste a siófokiakat, hogy rendezzenek Magyarországon is egy tornát. Siófok a Balaton miatt is jó választásnak tűnt, de a város és a Siófoki Bányász is a rendezés mellé állt. A tavalyi évben több nemzetközi tornát is megtekintettünk, átnéztük ezek lebonyolítási rendszerét, s azt, hogy mik az Euro-Sportring elvárásai, ezekből mit kell adaptálnunk, s végül eljutottunk odáig, hogy Siófok is otthont adott egy ekkora utánpótlás-rendezvénynek.

– Az Euro-Sportring hosszú távra tervez, jövőre 180 csapatot várunk – tette hozzá Csendes Balázs. – Az első tornán döcögősre sikerült a magyar csapatok indulása, de a következő években nyitva van számukra a kapu. Amit még fontos megjegyezni, hogy a Somogy megyei klubok nagyobb utazás nélkül tudnak részt venni két nemzetközi viadalon is. A következő évben lehetne időben közelíteni egymáshoz a siófoki és a kaposvári tornát. Azok a külföldi klubok, amelyek eljönnek egyből két tornára is nevezhetnének. Ezáltal hosszabb időt töltenénének el az egyesületek Somogy megyében, kihasználva a megye adottságait. Nem is beszélve arról, hogy a két rendezvényre 6-7000 utánpótláskorú játékos is érkezhetne a megyébe.

Remekeltek a házigazdák

Somogy megyét a rendező Siófoki Bányász utánpótlás egyesületei képviselték. A Balaton-partiak minden korosztályban rajthoz álltak, s négy aranyéremmel gazdagodtak.

Eredmények. U9: 1. FK Vizioni (koszovói), 2. Siófoki Bányász-1, 3. NK Poljicanin 1921 (horvát). U10: 1. Siófoki Bányász, 2. Skola Fudbala Leo Star (bosnyák), 3. UKS Akademai Pilkarska Ostrów Mazowiecki (lengyel). U11: 1. BAAP BiH – Evrogol (bosnyák), 2. Błękitni Wejherowo-1 (lengyel), 3. NK Poljicanin 1921 (horvát). U12: 1. Siófoki Bányász, 2. TJ Dioss Nýřany z.s. (cseh), 3. Csepel. U13: 1. Csepel, 2. TJ Moravan Lednice (cseh), 3. FC Spartak Chrást (cseh). U15: 1. Siófoki Bányász, 2. Junak-Sinj (horvát), 3. ASI DSE (magyar). U17: 1. Siófoki Bányász, 2. TJ Spartak Myjava (szlovák), 3. 1. FC Viktorie Přerov z.s. (cseh).