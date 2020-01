Nehéz ütközetnek tűnik a kecskeméti visszavágó

Mindenképpen játszmát – legalább az úgynevezett aranyszettet – kellene a Fino-Kaposvárnak nyernie ahhoz a csütörtök esti kecskeméti visszavágón, ha ott akar lenni a február 28-án, pénteken este ugyancsak Kecskeméten rendezendő Magyar Kupa aranymeccsén.

A Fino-Kaposvár idei mérlege mindenképpen elgondolkodtató. A társaság jól nyitotta az évet – előbb a nagy rivális Kecskemétet verték hazai pályán először bajnoki találkozón 3–1-re, majd három nappal később Magyar Kupa-találkozón sima 3–0-ra –, ám a folytatás annál már közel sem volt ennyire fényes. Előbb a Bp. MAFC-BME vert bennünket nagy csatában 3–2-re úgy, hogy a Finónak volt meccslabdája, majd (immár harmadszor az idei bajnoki sorozatban) ugyancsak a fővárosban a Pénzügyőr SE vert minket 3–1-re.

A Pénzügyőr SE – miután oda-vissza verte egyaránt 3–1-re a Vegyész RC Kazincbarcikát – már ott van a kecskeméti fináléban. Csütörtökön este (az is) eldől, hogy a házigazda Kecskeméti RC avagy a Fino-Kaposvár lesz-e az ellenfelük.

Otthon veretlenek

A kecskemétiek – lásd a januári (két) kaposvári fellépésüket – meglehetősen rapszódikusan szerepelnek idegenben, ellenben hazai pályán félelmetesek: az idei bajnoki szezonban nem hogy mérkőzést, de még játszmát sem veszítettek. Mellettük szól, hogy az első meccsen hiába nyert a korábbi 18-szoros Magyar Kupa-győztes Fino 3–0-ra, ha a visszavágót – amit 18.30 órakor az M4 Sport élőben közvetít – ők húzzák be 3–1-re, akkor is aranyszettet játszanak. Abszolút nincsenek tehát a kaposváriak irigylésre méltó helyzetben, ráadásul most a hétvégén újabb országjárásra indulnak: a bajnoki címvédő Vegyész RC Kazicbarcika vendégei lesznek vasárnap 18 órakor.

Tavaly a Vegyész RC és a Fino-Kaposvár játszott egymás ellen a kupabronzért. Jó lenne, ha idén nem így történne…