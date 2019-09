Nem borult a papírforma a nyitányon

A hosszú nyári szünet és az alapozás időszakában elvégzett kemény munka után hétvégén elrajtolt az új bajnoki szezon, ahol rögtön nem kisebb ellenféllel szemben lépett pályára a somogyi alakulat mint az ezüstérmes Mol Pick Szeged, ahol két nagyon tehetséges fiatal is pályára lépett.

Mindketten híres kézilabdadinasztia új nemzedéke, egyikük Rosta Miklós, aki már tatabányán megismerkedett az NB I légkörével, a másikuk az alig 18 éves Bajusz Brúnó aki édesapja a többszörös válogatott Bajusz Sándor nyomdokaiba lépett.

A találkozó első perceiben eldőlni látszott a mérkőzés, hiszen a hazai csapat három góllal is elhúzott, de megrázta magát a Csurgó és a hatodik percbe Leimeter bevette Mikler kapuját. A Csurgó annyira belejött a gólgyártásba, hogy a félidő derekán a vezetésért támadott. Ez itt még nem sikerült hiszen Bodó és Kallman is eredményes volt, de nem kellett sokat várni a csurgó vezetésre, hiszen Nagy Szabolcs gólja után Leimeter kétszer is eredményes volt, és Pastor mester gyorsan időt is kért, hogy megtörje a csurgói lendületet, és rendezze a sorokat Ez annyira sikerült, hogy a hazaiak Zitnikov vezérletével elhúztak és három gólos előnyről mentek pihenőre.

A második játékrész Zaponsek védésével, Gebhard és Potocnik góljaival indult de innen a Szeged magasabb fokozatra kapcsolt, és a 22. percben már öt gólos volt az előnye. Bár Bencze József időkérése segített a csapaton, de a jobb játékerőt képviselő Szeged így is magabiztos győzelmet aratott a nagy szívvel küzdő Csurgó ellen. Nem tudom az okát, talán a nagy meleg miatt csúszott a labda, esetleg a koncentrációnk hagyott kívánnivalót maga után, de túl sok labdát vesztettünk el.- értékelte a találkozót Juan Carlos Pastor a szegediek mestere. Sokat hibáztunk, kicsit fáradtak vagyunk az edzőtáborozás és a felkészülési meccsek után,Az viszont nagy öröm, hogy jól védekeztünk, és a szerzett labdákkal számos „olcsó” gólt lőttünk.

Az első félidőben kifejezetten jól játszottunk, és ez biztató a következő mérkőzésekre.- mondta Bencze József vezetőedző. Térfélcsere után tartottuk magunkat a 44.percig, az utolsó negyedórában viszont helyzeteket hagytunk ki, és a technikai hibáinkat gólokkal büntette ellenfelünk. Igyekeztünk mindent megtenni, hogy ne tudjon ellépni a Szeged és ezt sikerült megvalósítanunk. Egy kiváló csapat otthonában bizonyítottunk, megyünk tovább, innen a következő ellenfelünkre koncentrálunk.