Nem megy a balatoniaknak a Viharsarokban

Képtelen nyerni Békéscsabán a BFC Siófok: ez már egymás után a negyedik viharsarki bajnokijuk volt, melyiken kikaptak, pedig most még vezettek is! Jól kezdtek ugyan Szakályék, ám rendkívül sok volt a hiba a játékukban…

Nem megy vendégként a Siófoknak; a csabai a negyedik vereségük volt a szezonban, a negyedik idegenben! Ezzel a mostanival együtt a legutóbbi négy bajnokin két pont Gál István tanítványainak a mérlege a Siófok táblát elhagyva…

Békéscsabán pedig jól indult a mérkőzés, ahol a szezonban eddig ötvenkét, illetve hetvenkét percet játszó Kővári és Molnár is bekerült a kezdőbe, melyben a labdaszerzésben jártas Réti, Horváth Attila, Tajthy trió is helyet kapott. Jól és agilisan kezdtek a balatoniak, akik többször már a saját térfelükön zavarba hozták a házigazdákat, irányították a találkozót, melyen egy Horváth szabadrúgás utáni lepattanóval Szakály lévén meg is szerezték a vezetést. A folytatásban azonban teret hagytak a kontrákra játszó házigazdáknak, akik egyszer élni is tudtak a felkínált lehetőséggel. Az egyenlítő gól előtt úgy tűnt, nincs is más fegyvere a házigazdáknak…

A szünet után minden megváltozott, már átvették az irányítást a házigazdák és bedarálták, pontosabban leküzdötték a vendégeket, a negyvenöt szabálytalanságot hozó harcban. A sárga–kékek nagy lehetőséget szalasztottak el, hisz egy sikerrel a harmadik helyre ugorhattak volna. A vezetés egy védők mögé belőtt labdából Gréczi szerezte meg, a mindent eldöntő találat pedig egy Réti szabálytalanság utáni, jobbról belőtt szabadrúgást követően született meg, Mészáros fejesével.

Ez már nem az első olyan bajnokija Szakályéknak, amit nyert helyzetből buknak, a vezetésük után okosabb játékkal talán pontot szerezhettek volna. Talán, mert sok volt a hiba a balatoniak játékában, egy–egy labdavesztéssel többször is nehéz helyzetbe hozták magukat a forduló előtt mindössze tizennegyedik csabaiak otthonában, akik talán jobban is akarták ezt a három pontot.