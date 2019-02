Pont nélkül maradt a Siófok

Nyolc sárgát és egy piros lapot hozó meccsen kapott ki a BFC Siófok hazai pályán, amely hiba szerzett gólt emberhátrányban, mégsem tudott pontot szerezni. A balatoniak jó kezdés után egymás után már másodszor kaptak ki.

Nincs minden rendben a BFC Siófok labdarúgóinál, hisz Budafokon Kiss és Lorentz, ezúttal pedig Izing kapott piros lapot. Az utóbbi Kisvárdáról érkezett Siófokra Jánvárival együtt és mindkettő azonnal helyet is kapott a védelemben. Izing debütálása végül mintegy kilenc percig tartott, amikor egyik hibáját (egy rossz hazaadást) tetézve egy másikkal (szabálytalanság) piros lapot kapott, ráadásul az ellene megítélt büntetőt Sándor György még be is lőtte.

A vendégek pedig mintha azt gondolták volna, hogy ezzel el is dőlt a találkozó, ám a siófokiak erről másként vélekedtek és nagyot harcolva a második félidőben kibrusztolták az egyenlítést Magasföldi révén. Az utóbbi remek szériában van, hisz eddig mindhárom tavaszi bajnokiján betalált. Sőt, az egyenlítés után a vezetést is átvehették volna a balatoniak, ám Elek kiugratása után a Tóth kapusra egy az egyben labdát vezető, Horváth Péter helyére érkező Zamostny érthetetlen módon nem gólt akart lőni, hanem passzolni… Óriási lehetőség volt, nagyon rossz kivitelezéssel.

Hazai előny helyett aztán jött a győztes csákvári gól Daru révén, aki – Zamostnyhoz hasonlóan – szintén csereként állt be. Ez a győztes találat egy siófoki szöglet után született, ami nagy vitát váltott ki, ugyanis az ötösre szállt be a labda, amikor a játékvezető sípolt szabálytalanság miatt, ám a vendégek gyors kontrája mégis tizenöt méterről indult, onnan végezték ez a szabadrúgást. Az persze már más kérdés, hogy Daru miként oldotta meg a maga lehetőségét és miként Zamostny, ám minden estre hosszas reklamálás, vitatkozás követte a gólt. A balatoniak a Vasas meccs óta kettesével kapják a gólokat.