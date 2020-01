Pontot mentett a Podravka Siófokon

Nem sikerült, hiába vezetett hat perccel a vége előtt néggyel is a Siófok, nem tudta megnyerni a Podravka elleni hazai EHF kupa meccsét. A csoportban három kör után még mindkét együttes veretlen.

Sok hibával kézilabdáztak a balatoniak, amire azért magyarázat, hogy huszonegy nap alatt ez már a hatodik mérkőzésük volt. Ráadásul ezeken sok volt a hiányzó is, így néhány játékostól extra energiát kívántak ezek a mérkőzések, ami nyomott hagyott a játékukon.

Nem kezdtek rosszul a házigazdák, akik a tizenkilencedik percben már öttel (13-8) vezettek, ebből csináltak aztán a vendégek a negyvenötödik percre kétgólos előnyt (22-24). Különösen a második félidő első fele „döcögött”, ám a kapuba érkezett Szikora, akinek a vezérletével még egyszer nekifutottak a meccs megnyerésének a balatoniak,akik „felvették a munkásruhát” és nagyot harcolva, remekül védekezve a kétgólos hátrányból tíz perc alatt Kobetic vezérletével négygólos előnyt csináltak (30-26). Öt perc volt ekkor vissza és úgy tűnt megvan az újabb siker, ám Tomori két kiállítása miatt az ötből négy percet emberelőnyben játszó Podravka a szélső Benko révén húsz másodperccel a lefújás előtt ki tudott egyenlíteni! Az utolsó támadás a siófoké volt, ám két másodperccel a vége lőtt, Kobetic szabaddobás utáni lövése nem talált kaput, így maradt a döntetlen, mellyel mindkét csapat őrzi a veretlenségét a csoportban.

Moen edző a harminc gól ellenére nem lehetette elégedett csapata támadójátékával, a válogatott szüneti utáni hat mérkőzésen, ez volt a legkevesebb találat Tomoriéktól, akiktől különösen a szünet után dobott tizenkettő tűnik kevésnek, még akkor is, ha Pena nem volt a pályán! A találkozón Niombla hét kísérletéből csak egy gól született, Kobetic a hat gólját pedig tizenöt lövésből szerezte, Aoustin is sokat rontott, nyolc kísérletéből négy gól született, a fordulás után hetest is hibázott döntetlen (26-26) állásnál. A megszokottnál több ziccert hibáztak a somogyiak, sok rossz döntést hoztak és technikai hibát vétettek az ellenfél kapuja előtt, vagy a szerb Risovic parádézott a kaproncai kapuban!

A védekezésről pedig mindent elmond a harminc kapott gól, Solbergnek sem ez volt a legjobb mérkőzése, még akkor is igaz ez, ha az első félidőt kilenc védéssel zárta. A Kiss Szilárd Sportcsarnokban az elmúlt egy évben csak a Storhamar (31), a Fradi (31), illetve a Nantes (34) volt képes ennél többet lőni a Siófoknak, akik közül csak a Nantes tudott győztesen távozni! A harminc kapott góllal nagyon megnehezítették a saját dolgukat a somogyiak…