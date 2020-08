Potyagól miatt csak egy pontot szerzett a Rákóczi

Egy igen érdekes gólnak köszönhetően csak egy pontot szerzett a Kaposvári Rákóczi FC a Merkantil Bank Liga NB II. második fordulójában, WKW WTO FC Győr otthonában.

Waltner Róbert, a somogyiak mestere egy helyen változtatott a vasárnapi, Nyíregyháza elleni kezdőhöz képest, hiszen Varjas Zoltán helyett Nagy Tamás kapott helyet a csapatban. A kispadon pedig ott volt a mérkőzés előtti napon érkező Andric Nemanja, aki legutóbb pont Győrben futballozott.

A sok apró hibával tarkított mérkőzést a Rákóczi kezdte aktívabban, hiszen az első negyed órában két ígéretesnek tűnő lehetőséget is kidolgoztak a vendégek. Az első után Hadaró Valentin gyenge fejesét azonban könnyedén fogta Gundel-Takács Bence, míg a másodiknál Balázs Zsolt fordult kapura, de célt tévesztett. Ha pontosabbak Nagy János beadásai, akkor a Rákóczi ennél sokkal több helyzetet is kialakíthatott volna, de ezek nem találtak zöld-mezes játékost. A hazaiak jobbára a kaposváriak bizonytalanságából, valamint eladott labdáiból éltek és ebből vezettek veszélyes akciókat, melyek után előbb Priskin Tamás fölé, majd Kiss Máté lőtt mellé lőtt. A kettő között pedig Erdei Carlo blokkról levágódó próbálkozását könnyedén szedte össze Gundel-Takács Bence. A játékrész utolsó tíz percére átvette a meccs irányítását a Győr, ez pedig kialakított lehetőségekben is érződött. Egy jobb oldali sarokrúgás után Temesvári Attila tudta kapura fejelni a labdát, de Pogacsics Krisztián egy reflexmozdulattal szögletre paskolni azt. Az újabb sarokrúgást követően ugyancsak a védőhöz került a labda, aki ezúttal lábbal próbálkozott, de nem talált célt. Hiába uralta a meccset a hazai csapat, a Kaposvár egy remek támadás végén megszerezte a vezetést. Szabó Bálint tette ki a labdát a tizenhatos jobb szélén álló Nagy Jánoshoz, aki megnézte magának a jobb alsó sarkot, majd laposan belsőzött oda.

Ha az első játékrészben nem is, de a szünetben volt okuk az örömre a hazai szurkolóknak, hiszen ünnepélyes keretek között köszöntötték az ifi Bajnokok Ligájában induló U19-es bajnokcsapatot, valamint átadták az érmeket az U14-es bajnokságban harmadik helyen végző lányoknak is.

A második játékrészben kapkodóvá vált a játék, melyet a kisalföldiek próbáltak gyorsítani, míg a somogyiak lassítani, s őrizni egygólos előnyüket. Ez azonban nem sikerült a vendégeknek, hiszen egy eléggé elkerülhető góllal kiegyenlített a Győr: Szimcso Viktor jobb oldali szabadrúgása után a hosszún érkező Lipták Zoltán fejelt, a kapu bal oldalába tartó labdába Nagy János és Temesvári Attila feje, valamint Pogacsics Krisztián keze mellett is elszállt Vachtler Csaba pedig csak a gólvonal után tudta kirúgni. A hajrában mindkét csapat a győzelem megszerzésére törekedett, de a mérkőzésre addig is oly jellemző hibák miatt mindig elakadtak az ígéretes támadások, így be kellett érni egy-egy ponttal a feleknek.

WKW ETO FC Győr–Kaposvári Rákóczi FC 1–1 (0–1)

Győr, ETO Park, 1400 néző. V.: Szőts (Vígh-Tarsonyi, Király).

WKW ETO FC Győr: Gundel-Takács – Vári, Lipták, Temesvári, Fejes – Kiss M., Vashkeba – Király B. (Vankó, 77. p.), Múcska (Vitális, 68. p.), Májer (Szimcso, 66. p.) – Priskin. Vezetőedző: Tuifel Péter.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Vachtler, Ur. Szabó A., Hadaró – Nagy J., Szakály A. (Godzsajev-Telmán, 78. p.), Nagy T. (Varjas Z., 74. p.), Szabó B. – Erdei, Balázs Zs. (Andric, 70. p.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gólszerzők: Lipták (70. p.), illetve Nagy J. (41. p.).

Sárga lap: Vachtler (50. p.), Szakály A. (69. p.).

