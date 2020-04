Semmissé tették a kemény munkát

A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia női csapata az NB I./B Nyugati-csoportjának élén állt (egy ponttal megelőzve a Budaörsöt), ám a szövetség döntése értelmében a következő idényt is a másodosztályban kell majd játszania.

– A csapataink zöme a saját korosztályának bajnokesélyese volt, az NB I./B-s női csapatunk pedig feljutó helyen állt, ezért nagyon rosszul érint ez a döntés minket – nyilatkozta az akadémia hivatalos oldalán Mocsai Tamás ügyvezető. – Miután a bajnokság mérkőzéseinek hetven százalékát már lejátszották, és a sport lényegében eredményre megy, nagyon reménykedtünk abban, hogy sikerül olyan megoldást találni, ami nem teszi semmissé a tavaly augusztus óta folyó lelkiismeretes munkát. Van erre nemzetközi példa is, Dániában például nem törölték a bajnokságot, hanem végeredményt hirdettek. Az edző kollégáimmal tanácskozni fogok arról, miként menjünk tovább, egy biztos, a munka nem állhat le a NEKA-n.

– A döntésnek egyértelműen vannak nagy vesztesei, ezek közé tartozik a NEKA is – mondta Hajdu János sportszakmai vezető. – Az NB I./B-t vezető női csapatunk feljutó helyen áll, ezzel most minden megváltozik. Már márciusban számba vettük, mik lehetnek a szezon befejezésének alternatívái, a mai határozat is köztük volt. Most felmérjük a lehetőségeket, tárgyalunk, és igyekszünk megtalálni a szakmailag lehető legjobb megoldást.