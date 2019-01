Siófok KC: Fehérvár is kipipálva, jöhet Metzingen!

Edzett egy jót a hétvégi, metzingeni EHF Kupa mérkőzésére a Siófok KC, mely hazai pályán tizenhéttel verte a teljesen széteső Alba Fehérvárt. A balatoniak negyvenegy találata szezoncsúcs, negyven felett utoljára 2017 novemberében dobtak bajnokin, otthon a Kecskemétnek.

Öt percig volt szoros a két csapat összecsapása, akkor döntetlenre álltak a csapatok, aztán húsz perc alatt nyolcat tettek közé a balatoniak (17-9) ezzel gyakorlatilag le is zárva ezt a bajnokit.

Moen edző a folytatásban mindenkinek lehetőséget adott, pihentethette kulcsjátékosait a fontos, hétvégi, metzingeni EHF kupa mérkőzésre, ami 14 nap alatt már az ötödik mérkőzése lesz Kobeticéknek.

Meg kell jegyezni a fehérváriak értékelhetetlen produkcióval rukkoltak elő, amit jól mutat a huszonegy eladott labdájuk, viszont a balatoniak ezt kihasználva annyi gólt szereztek, amennyi csak belefért! – Nem volt értékelhető teljesítmény, megnehezíteni sem tudtuk a hazaiak dolgát – mondta önkritikusan Deli Rita, aki kilenc perccel a lefújás előtti időkérésénél is arról beszélt játékosainak, hogy egyikük sem küzd a pályán.

A balatoniak 2017 novembere után jutottak újra negyven fölé egy bajnokin. Az első félidőben Drabik néggyel volt a legeredményesebb, ami nagy fordulat azok után, hogy az utóbbi hat bajnokin összesen kétszer talált be. A másodikban pedig a Jezic, Aoustin duó termelte a legtöbbet, négyet-négyet. Az utóbbiak végül egyaránt hattal zártak, ami mindegyiküktől a legtöbb volt ebben a bajnoki szezonban! A balatoniaktól csak Barkóczi nem lőtt gólt, Sárosi is megszerezte ötödik bajnoki gólját az Egerben elért négy mellé. Ki kell emelni még az egész szezonban eddig összesen négyig jutó – a leginkább védekezésben szerepet kapó – Perianut is, aki háromszor is bevette a fehérvári kaput. Nze Minko hat akciógólja is remek, hisz ennél többet, hetet csak egyszer, az Érdnek dobott.

Támadásban tehát egymás multák fölül a somogyiak, de a védekezés is jól működött, hisz a kapusok közt is hatalmas különbség mutatkozott. Solberg és Dedu teljesítménye harmincnyolc százalékos volt, míg a Mistina, Györkös párosé megállt tizenötnél.

Siófok KC – Alba Fehérvár KC 41-24 (19-12) Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Hargitai, Markó. SKC: Solberg – Böhme 1, Gonzalez 1, Nze Minko 6, Drabik 4, Kobetic 5(2), Aoustin 6. Csere: Dedu (kapus), Perianu 3, Jezic 6, Geiger 1, Khmyrova 3, Elghaoui 2, Janjusevic 2, Sárosi 1, Barkóczy. Edző: Tor Odvar Moen. Alba FCK: Mistina – Májer 3, Nascimento 6(2), Zhilinskaite, Mandy 3, Gorshenina 8, Pelczéder 3. Csere: Györkös (kapus), Boldizsár, Temes, Szarka 1, Sztankovics, Rózsás, Utasi. Edző: Deli Rita. Kiállítások: 8(6), illetve 6(2) perc. Hétméteresek: 3/2(1/-), illetve 3/3(1/1).

