Somogyban maradtak a bajnoki pontok

Fantasztikus hangulatban, az utolsó pillanatig kiélezett harcban sikerül otthon tartani a pontokat a naptári év utolsó bajnoki találkozóján a Csurgói KK játékosainak.

CSURGÓI KK – BALATONFÜREDI KSE 26-25 (12-13)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 1000 néző. V: Hargitai-Markó

CSURGÓ: ZAPONSEK 1 – Vasic 4 , Astrashapkin 4, Vasvári Kovacevic, Hadziomerovic Oslak 2

Csere: Pallag (k), SZEITL 4 , Toskics, Bazsó, Kerkovits 2 (2), LEIMETER, 5 Cehte, 2 Potocnik Borsos 2

Edző: Baranyai Norbert

BALATONFÜREDI KSE: Andó – P.Rodriguez, Máthé 4 (2), SZÖLLÖSI B 6 , TOPIC 6, Varga M ,Bóka 4

Csere: Bősz (k), Shynkel Déber, Jimenez R. 1 , Stevanovic Németh B. 2 Vajda, Ág, Kenény 2

Edző: Csoknyai István

Az eredmény alakulása. 3. perc: 1-1. 6. p.:1–4. 10. p.: 3–4. 14. p.: 4-7. 20. p.: 6-9. 24. p.: 8-9. 27. p.: 10–12. 34. p.: 14–14. 44. p.: 19–18. 50. p.: 22–20. 55. p: 23–23

Kiállítás: 8, ill.10 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/2

Nem indult jól a mérkőzés a somogyiak szempontjából, hiszen Vasics góljára Máthé és Bóka 2-2 gólja felet így már jókora előnyre tett szert a vendég együttes. A hazaiak igyekeztek felzárkózni de ez csak részben sikerült. A fürediek tartani tudták az előnyüket, sőt sikerült tovább növelni a különbséget. A Csurgó küzdeni tudásból vizsgázott ebben az időszakban, és ennek meg lett az eredménye. Magára talált a védelem és Zaponsek is hozni kezdte a védéseket. Ennek megfelelően folyamatosan csökkent a különbség a két együttes között és az első félidő lefújása elött már csak egy találattal vezetett a Füred.

A második játékrész a várakozásnak megfelelően nagy csatát hozott. A Csurgó már az első támadásból Leimeter találatával egalizált, innen felváltva estek a gólok, és sokáig nem bírt egymással a két csapat, a különbség csak annyi volt, hogy most a Füred volt az, akinek zárkóznia kellett. Hatalmas küzdés volt a pályán, az utolsó pillanatig nyílt volt a párharc. Drámai pillanatokat sem nélkülözte a találkozó, hiszen két perccel a lefújás elött is egál volt az eredményjelzőn. Borsos gólját követően emberelőnybe folytatta a végjátékot a Csurgó,Zaponsek hárította Szöllösi lövését majd a túlsó kapunál Bősz tette ugyanezt Szeitl lövésével, így maradt a hazai előny.

Azonban Vasic akadályozta a kapust a kidobásban, és ez büntetőhöz juttatta a vendégeket. A Fürednek a kezében volt az egy pont megszerzésének a lehetősége, azonban Máthé büntetőjét hárította a kiválóan védő Zaponsek, így a bajnoki pontok Somogyországban maradtak.

Baranyai Norbert : A mérkőzés elején beragadtunk egy kicsit, nem találtuk a füredi támadások ellenszerét. Kellet egy kis idő, hogy összeálljon a védelmünk és sikerült is egy gólra zárkóznunk. Szerencsére a második félidőben jött a kapusteljesítmény is, A szerencse is mellénk állt , főleg a találkozó legvégén, de igy is egy igazi rangadót sikerült megnyernünk egy nagyszerű csapat ellen.

Csoknyai István: A mai vereség ellenére emelt fővel távozunk, mert mindent megtettünk a győzelemért. A mi kezünkben volt az egy pont, de ebbe belehibáztunk. A mérkőzés képe alapján igazságosabb lett volna a pontosztozkodás. Nagyon sűrű a mezőny egy nagyon kemény tavasz vár ránk. Ma mi voltunk a szimpatikus vesztesek, de megyünk tovább még 13 kemény csata áll elöttünk a bajnokság végéig.

Tudósított: HUSZÁR HAJNALKA